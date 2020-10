Na popoldanski vladni novinarski konferenci sodelujejo vodja svetovalne skupine pri ministrstvu za zdravje Bojana Beović, predstojnik Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo Miroslav Petrovec in vladni govorec Jelko Kacin, ki je dejal, da bosta v prihodnjih dneh po potrebi večkrat dve novinarski konferenci. Razmere po Evropi so namreč čedalje bolj resne in hitro spremenljive. Predsednik vlade Janez Janša je danes obiskal UKC ljubljana in se seznanil z dosedanjimi odločitvami, načrti in realizacijo povečanja števila nujno potrebnih dodatnih postelj.

Tako na ravni Slovenije kot Evrope že dalj časa poteka razprava o spremembi načina testiranja, in sicer v smeri bolj učinkovitega in hitrejšega testiranja, tudi s pomočjo tako imenovanih antigenskih oziroma hitrih testov. Vodja svetovalne skupine pri zdravstvenem ministrstvu je nato dejala, da se je Slovenija znašla znotraj izjemno močnega vala novega koronavirusa. »Ne glede na naše priprave in zavedanje, kaj se pripravlja, je situacija vendarle zelo težavna za obvladovanje. Zaenkrat vseeno uspevamo kar dobro obravnavati vse bolnike, ki imajo covid-19, pa tudi vse tiste, ki tako nujno kot covid bolniki potrebujejo zdravstveno pomoč.«

Krivulja okuženih se sicer vsak dan strmo dviguje. Tisto, kar pa nas po besedah Beovič pravzaprav posebej skrbi, pa niso oboleli za covid-19, ampak tisti hudo bolni, ki potrebujejo bolnišnično oskrbo. Pri tem smo že včeraj presegli številko 600, od tega pa jih okoli 100, ki potrebujejo intenzivno zdravljenje. Zelo verjetno se bo to število v naslednjih dneh kljub ukrepom v tem vmesnem obdobju še povečevalo. »V Sloveniji bomo imeli 1000 bolnikov, ki nujno potrebujejo oskrbo v bolnici zaradi ene same diagnoze, zaradi ene same bolezni, kar je res posebna situacija,« je še dejala Beovič. Po ocenah je danes v Sloveniji okužena ena na vsakih 33 oseb.

V večinskem delu Slovenije se na odvzem brisa za testiranje čaka nekaj dni, poleg tega pa veliko število testov pomeni, da niso dovolj hitro narejene preiskave pri tistih ljudeh, ki bi nujno hitro potrebovali ta izvid. Slovenija je namreč v primerjavi z nekaterimi drugimi državami v zadnjih dneh znatno povečala število testiranj. V tem pogledu smo si podobni z Italijo, sicer pa testiramo več kot Avstrija in Nemčija ter precej več kot Hrvaška.

