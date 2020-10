Prvi mož družbe Dave Calhoun je danes v sporočilu delavcem zapisal, da se bo število zaposlenih do konca leta 2021 zmanjšalo na približno 130.000, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. To bi bilo 30.000 oz. skoraj eno petino manj kot v začetku leta 2020, ko je Boeing zaposloval približno 160.000 delavcev.

Koncern, ki sta ga močno prizadela koronska kriza in še pred tem blamaža z nesrečnim letalom 737 max, je že pred meseci napovedal korenite reze v število zaposlenih. Sprva je bilo govora, da bo delo izgubilo deset odstotkov zaposlenih, pred tremi meseci so nato sporočili, da bo moralo do konca leta iz koncerna oditi približno 19.000 delavcev. Že takrat je Calhoun posvaril, da ta številka verjetno ni dokončna.

Boeingovi prihodki so se v tretjem četrtletju zmanjšali za 29,2 odstotka na 14,1 milijarde dolarjev. Občuten upad letalskega potniškega prometa sili letalske družbe v odpovedovanje že naročenih letal ter zamik dobav, to pa proizvajalcu zmanjšuje prihodke. Poleg tega ima koncern težave s svojim modelom Boeing 737 max. Letala tega tipa so prizemljena od marca 2019 zaradi nesreč v Indoneziji in Etiopiji.