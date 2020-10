Ministrstvo za energetiko, sektor, ki naj bi bil pomemben za Moskvo, bo vodila Zorana Mihajlović, visoka funkcionarka vladajoče Srbske napredne stranke (SNS) predsednika države Aleksandra Vučića, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Vodja proruske SPS in dosedanji zunanji minister Ivica Dačić je bil sicer pred dnevni izvoljen za novega predsednika parlamenta.

V vladi prvič sodeluje desna nacionalistična Srbska domoljubna zveza (SPAS) Aleksandra Šapića, ki bo imela enega ministra. Član stranke, ki se je na junijskih volitvah zavzemala tudi za »zdrave družinske odnose«, Radomir Ratko Dmitrović bo vodil eno od treh novih ministrstev v vladi, ministrstvo za družino, otroke in demografijo.

Po poročanju portala balkanske raziskovalne novinarske mreže (Birn) Balkaninsight bo njegovo imenovanje dvignilo kar nekaj obrvi, saj je ta novinar in bivši urednik Večernjih novosti med drugim na družbenih medijih nasprotoval uvedbi ženskih kvot na parlamentarnih volitvah in se spraševal, zakaj med feministkami in aktivisti za človekove pravice ni lepih žensk. Sprva dopisnik s Hrvaške za srbski vladni časnik Politika in tednik NIN, je bil med letoma 1991 in 1993 politični komentator na srbski radioteleviziji, ko je bila v času režima Slobodana Miloševića in razpada takratne Jugoslavije glasnica srbskih nacionalistov.

21 ministrstev in dva ministra brez listnice Ministrstva za zunanje in notranje zadeve ter obrambo bodo vodili Vučićevi tesni sodelavci - vodja njegovega urada Nikola Selakovič ter Aleksandar Vulin in Nebojša Stefanović. Slednja bosta zamenjala resor. Jadranka Joksimović ostaja na čelu ministrstva za evropske integracije, Siniša Mali ostaja finančni minister, minister za zdravje pa Zlatibor Lončar. Vodenje pravosodnega ministrstva bo prevzela Maja Popović, dosedanja svetovalka direktorja srbske obveščevalne službe BIA Bratislava Gašića. Dosedanja dvakratna predsednica parlamenta Maja Gojković bo ministrica za kulturo in informiranje. Položaj v novi vladi je dobila tudi članica kriznega štaba za boj proti novemu koronavirusu, epidemiologinja Darija Kisić Tepavčević. Postala bo ministrica za delo in socialne zadeve. Nova vlada ima 21 ministrstev, poleg tega bosta v njej še dva ministra brez listnice. Ob omenjenem ministrstvu za demografijo sta še novi ministrstvo za človekove pravice in pravice manjšin ter socialni dialog ter ministrstvo za skrb o vaseh. Slednje bo vodil Milan Krkobabić, prvega pa Gordana Čomić, nekdanja visoka funkcionarka opozicijske Demokratske stranke in večletna poslanka. Letošnjih volitev sicer ni bojkotirala in je pred njimi izstopila iz stranke, poročajo srbski mediji.