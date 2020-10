Psihologi so mit, da si ljudje v dolgoletnih partnerskih odnosih postajajo vizualno vse bolj podobni, resno preučili že pred dobrimi tremi desetletji. Opravili so raziskavo, na podlagi katere so potrdili, da se pri parih, ki živijo skupaj daljše obdobje, dve desetletji ali več, sčasoma izrazijo podobne obrazne poteze. Izsledki dobrih trideset let stare raziskave pravijo, da je večjo podobnost moč zaznati pri parih, ki so poročali o srečnem in zadovoljujočem odnosu.

Znanstveniki so v leta 1987 objavljeni študiji kot možno razlago navedli teorijo »čustvenega vpliva«, ki pravi, da ponavljajoča raba posameznih obraznih mišic trajno vpliva na fizične lastnosti obraza. Tako bi si naj dve osebi, ki dlje časa živita skupaj in se veliko ter pogosto empatično vživljata druga v drugo, sčasoma postajali vse bolj podobni. Podobnost med ljudmi po tej teoriji ni zgolj stvar genov, pač pa tudi dolgotrajnega stika, podobne diete in življenjskega sloga.