Osrednji del današnjega svežnja so priporočila za zagotovitev učinkovitejšega in hitrejšega testiranja, ki je odločilno orodje v prizadevanjih za zajezitev novega koronavirusa. Poleg testov PCR tako komisija priporoča uporabo hitrejših antigenskih testov.

Opredelila je ključne elemente, ki naj jih članice upoštevajo pri pripravi nacionalnih, regionalnih in lokalnih strategij testiranja, na primer obseg, prednostne skupine in okoliščine, v katerih so antigenski testi primerni.

Za neposredno nabavo hitrih antigenskih testov in njihovo dostavo članicam komisija namenja 100 milijonov evrov v okviru instrumenta za nujno podporo. Vzporedno pa namerava sprožiti skupno javno naročilo.

Da je sedanje testiranje s testi PCR treba dopolniti z antigenskimi testi, ki so sicer manj zanesljivi, a učinkovitejši in hitrejši, saj pokažejo rezultat v 15 minutah, je v torek izpostavil tudi predsednik Evropskega sveta Charles Michel.

Ob tem je opozoril, da je treba preprečiti napake iz preteklosti glede mask ter se uskladiti glede odobritve teh testov in zagotoviti njihovo proizvodnjo na evropski ravni, tako da bodo na voljo in dostopni povsod ob enakem času.