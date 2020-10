Odločitev Transavie pomeni dodatno omejitev ponudb in obsega letov z ljubljanskega letališča, ki je zaradi pandemije novega koronavirusa ostalo brez precejšnjega števila povezav. Po trenutnih napovedih bo v zimski sezoni - zimski vozni red je začel veljati v nedeljo - devet letalskih prevoznikov ponujalo deset neposrednih letalskih povezav po Evropi.

Nemški letalski prevoznik Lufthansa bo v Frankfurt letel dvakrat dnevno, zjutraj in zgodaj popoldne. Air France bo Slovenijo s Parizom sprva povezoval trikrat tedensko, postopoma pa naj bi ponovno prešel na dnevno letenje. V Istanbul bodo potniki s Turkish Airlines v prvem delu zimske sezone lahko poleteli trikrat tedensko, od januarja naprej pa načrtujejo dodatne lete, če bodo to razmere dovoljevale.

Air Serbia bo v Beograd sprva ponujala štiri lete tedensko, z novembrom pa predvideva prehod na dnevno letenje. Easyjet se bo z leti na londonski Gatwick po novembrski prekinitvi vrnil decembra z dvema letoma tedensko, kasneje pa ponudil štiri lete na teden. Po napovedih bo v začetku leta 2021 dodal še povezavo na londonsko letališče Luton, sprva z dvema letoma na teden.

V Podgorico bo Montenegro Airlines od konca novembra ponujal štiri lete tedensko. Z decembrom naj bi se vrnila še LOT Polish Airlines s štirimi leti na teden v Varšavo in Transavia z dvema tedenskima letoma v Amsterdam, vendar je Transavio očitno pričakovati šele februarja. Brussels Airlines ponovno vzpostavitev letov prav tako predvideva za februar prihodnje leto, ko naj bi v Bruselj ponudil pet letov na teden.

Ob izboljšanju epidemiološke slike je sicer pričakovati tudi okrepitev letalskih povezav, poudarjajo v Fraportu Slovenija, ki upravlja Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana. Dodajajo, da potovanja v tujino s trenutno veljavno zakonodajo in odloki vlade niso prepovedana, potniki pa morajo imeti pri sebi letalsko vozovnico in druga dokazila, s katerimi bodo izkazali nujnost in upravičenost potovanja.