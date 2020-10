Ta kremasta omaka je čudovita s polento – okusi se lepo dopolnjujejo, odlična pa je tudi z rižem, njoki, testeninami ali pire krompirjem.

Omako lahko pripravite tudi vnaprej in jo pred serviranjem pogrejete, zamrzovanja pa ne priporočamo.

Leča, ki spada med stročnice, je odlična v vseh barvah. Poznamo zeleno, črno, rjavo in rdečo. Ker je polna beljakovin in vlaknin ter vsebuje malo kalorij, je odlična izbira za zdravo prehranjevanje. In ni le zdrava, ampak tudi dobra. Prilagamo nekaj receptov, v katerih leča vseh barv enostavno blesti, zato jih hitro poskusite:

Pa dober tek!

PRIPRAVA SESTAVINE (za 2 osebi): Sestavine za lečino omako: 1 srednje velik por 4 stroki česna olivno olje ali ghee 1/2 žličke kumina (NE kumine!) 1/2 žličke začimbne mešanice harisa 2 pesti špinače 1 rdeča paprika 1 žlica kurkume 120 g suhe zelene leče 0,8 l zelenjavne jušne osnove (ali vrele vode in jušne kocke) sol poper 1 šopek svežega peteršilja 1 dcl kokosovega mleka (ali sladke smetane ali smetane za kuhanje) Sestavine za polento: 150 g instant polente sol 1 košček masla 550 g vrele vode