Predstavljal se je kot guru za samo-izboljševanje in je imel številne sledilce med bogatimi ter osebami iz Hollywooda. O njem sta bila doslej posneta že dva dokumentarna filma televizije HBO in Starz. Svoj program NXIVM je izvajal blizu Albanyja v New Yorku ter v Mehiki in Kanadi. Bogati in naivni so prišli k njemu, plačali več tisoč dolarjev, da jih je dresiral s poniževanjem in izsiljevanjem.

Imel je več sodelavcev, ki so mu kot pokojnemu Jeffreyju Epsteinu priskrbeli številna mlada dekleta. Te je celo žigosal s svojimi inicialkami in jih izkoriščal za spolne sužnje. Posebej je bil obsojen zaradi posilstva 15-letnice, ki jo je začel za ta namen vzgajati, ko je bila stara šele 13 let. "Pečat" je med drugim dobila tudi India Oxenberg, to je hčerka igralke Catherine Oxenberg, ki je zaslovela z vlogo v seriji Dinastija.

Žigosane ženske so morale izdati tudi razne nerodne informacije o sebi, s katerimi so jih potem izsiljevali, da ne bi ušle in prijavile početja. Njegovi odvetniki so vztrajali, da je program NXIVM naredil veliko dobrega za ljudi, dokler jih sodnik ni enostavno utišal z besedami, da je vsem jasno, za kaj je v resnici šlo.

Sodnik je pred izrekom kazni poslušal izpovedi 15 žrtev, ki so želele, naj izreče dolgoletno zaporno kazen. Tožilci so zahtevali dosmrtni zapor, branilci bi sprejeli 20 let zapora, sodnik v Brooklynu pa je odmeril 120 let. Dejstvo, da Raniere ni izrekel obžalovanja za svoja dejanja in je vztrajal, da ni naredil nič narobe ter žrtve obtožil, da lažejo, je sodnika le še bolj podžgalo pri nabiranju let zapora.