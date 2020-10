V četrtek bo v vzhodni Sloveniji zmerno do pretežno oblačno, drugod povečini sončno. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Jutranje temperature bodo od 4 do 8, v alpskih dolinah malo nad 0, najvišje dnevne od 13 do 18 stopinj Celzija.

Obeti: V petek bo sončno, več oblačnosti bo občasno v vzhodni Sloveniji. V soboto bo pretežno jasno. Oba dneva bo zjutraj in dopoldne marsikje po nižinah megla ali nizka oblačnost.

Vremenska slika: Nad severozahodno Evropo je obsežno ciklonsko območje, nad jugozahodno Evropo pa območje visokega zračnega tlaka. Oslabljena vremenska fronta se zadržuje na Alpah. V višinah priteka nad naše kraje s šibkimi jugozahodnimi vetrovi občasno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ob Jadranu bo pretežno jasno, drugod delno jasno.

Biovreme: Danes in v četrtek bo vpliv vremena na počutje in razpoloženje večine ljudi ugoden.