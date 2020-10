V zadnjem tednu se je v ZDA povprečno na dan okužilo po 70.000 ljudi in zdravstveni strokovnjaki zunaj Bele hiše opozarjajo, da bo samo še slabše. V bolnišnicah se trenutno zdravi okoli 42.000 ljudi, umre pa jih več kot 700 na dan.

Predsednik ZDA ima medtem po tri ali več množičnih zborovanj pred volitvami prihodnji teden. Na teh zborovanjih so maske in socialna distanca izbira po želji vsakega posameznika. Trump vztraja, da bo pandemije kmalu konec in v času naraščanja okužb pravi, da so dosegli prelomnico.

Kabinet podpredsednika ZDA Mika Pencea ima najmanj pet okuženih članov, šef kabineta Bele hiše Mark Meadows pa je pod udarom zaradi izjave, da ZDA ne bodo uspele ukrotiti pandemije.

Trump je imel v torek zborovanje v West Salemu v Wisconsinu nekaj ur zatem, ko so državni zdravstveni uradniki poročali o novih rekordih glede okužb s koronavirusom in smrtnih primerih. V torek so našteli 5262 okužb in 64 smrti, kar je za to zvezno državo rekord v enem dnevu. Guverner Wisconsina Tony Evers je Belo hišo obtožil, da je dvignila roke pred pandemijo in da skriva dejstva pred javnostjo.

Demokratski predsedniški kandidat Joe Biden, ki ohranja vodstvo v anketah po ZDA in ključnih državah, kot je Wisconsin, je medtem obiskal republikansko Georgio, kjer so ankete letos presenetljivo tesne. V Atlanti je temnopolte volivce in druge pozval, naj gredo na volitve in obrnejo državo v demokratsko smer.

Demokrati upajo tudi na presenečenje v Ohiu in celo Teksasu. To potrjuje 15 milijonov dolarjev za oglase, ki jih je za obe državi namenil milijarder in nekdanji župan New Yorka Michael Bloomberg. Bloomberg je že namenil 100 milijonov lastnega denarja za pomoč Bidnu na Floridi.

Melania Trump obtožila demokrate, da delijo Ameriko Prva dama ZDA je v ponovitvi leta 2016 v torek v Pensilvaniji opravila svoj prvi in edini samostojni nastop za predsedniško kampanjo moža Donalda Trumpa. Pri tem je demokrate obtožila, da delijo državo, predsedniškega kandidata Joa Bidna, da ima socialistično agendo, medije pa, da le opravljajo in se posvečajo »dvornim spletkam«.

Trumpovi podporniki grozijo voditeljici televizije CBS Voditeljica ameriške televizije CBS Leslie Stahl je po intervjuju s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom za oddajo 60 minut začela dobivati grožnje s smrtjo. Televizija je zdaj najela varnostnike, ki jo spremljajo doma in na delovnem mestu. Trump je intervju predčasno zapustil, ker mu niso bila všeč vprašanja in njihov ton. Intervju je bil objavljen na televiziji CBS v nedeljo, pred tem pa ga je na zahtevo Trumpa objavila Bela hiša. Grožnje prejemajo tudi člani njene družine, ki so prav tako dobili varnostnike. Trump je voditeljico verbalno napadel nemudoma po snemanju intervjuju na Twitterju in kasneje tudi na zborovanjih.