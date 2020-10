Za najkoristnejšega igralca (MVP) finala je bil izbran Corey Seager.

Potem ko so Dodgers v letih 2017 in 2018 v finalu ostali praznih rok, so tokrat poskrbeli, da je prva zmaga v velikem finalu world series po letu 1988 ostala doma oziroma na stadionu Globe Life Field v Teksasu, kjer je finale zaradi koronavirusne pandemije prvič v zgodovini sodobnega baseballa potekal na nevtralnem prizorišču.

Liga MLB je prva večja ameriška liga, ki je pred navijači določila svojega prvaka. V hokejski ligi NHL in košarkarski NBA so o zmagovalcih odločali na tekmah za zaprtimi vrati.