»Upamo, da bi se število okuženih konec tedna začelo počasi umirjati in doseglo neki plato. Takrat namreč pričakujemo, da bodo zadnji ukrepi začeli delovati,« je še dejal v Odmevih.

Na vprašanje o možnih novih ukrepih, ki bi jih še lahko sprejela vlada, in omembi posebnih ur za nakupovanje samo starejših je Rozman pojasnil, da se za tak ukrep niso odločili, prvič ker je težko preverjati starost posameznika, predvsem pa ker je bilo toliko negativnih odzivov na to možnost, češ da gre za diskriminacijo.

V ponedeljek so v Sloveniji opravili 5756 testov na okužbo z novim koronavirusom in pri tem potrdili 1499 okužb. Pozitivnih je bilo 26 odstotkov vseh opravljenih testov. Največja žarišča so Železniki, Škofja Loka, Kranj, Kamnik, Domžale, število okužb raste tudi v Slovenj Gradcu, Litiji in Metliki.

Rozman razlog za to, da je z okužbami najbolj obremenjena Gorenjska, vidi v tem, da je mlajša delovno aktivna populacija hodila v službe, čeprav so imeli navadno blage znake bolezni. Poleg tega delodajalci takrat še niso imeli pravne podlage, da bi ljudi brez karantenskih odločb puščali doma, blago bolnih pa se ni dovolj sprotno testiralo. »Takrat se je najbrž zgodil preskok v višje številke,« je ocenil nocoj.

V Odmevih pa je tudi opozoril, da je bilo zaradi epidemije odkritega za 30 odstotkov manj raka. Kot je dejal, že zdaj opažajo, da prihajajo ljudje na prvo diagnostiko z vse bolj napredovanimi oblikami rakavih obolenj.