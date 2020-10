Madridski Real je očitno v globoki krizi, ki je ni rešila niti zmaga na derbiju proti Barceloni. Kraljevi klub je namreč po porazu proti Šahtarju proti Borrusii iz Mönchengladbacha do remija prišel v izdihljajih tekme, potem ko je zaostajal že z 0:2. Malenkost bolje je šlo milanskemu Interju in njegovemu kapetanu Samirju Handanoviću, ki je na gostovanju v Kijevu pri Šahtarju dominiral, a se prav tako kot špansko moštvo moral zadovoljiti zgolj s točko.

»Svojim igralcem ne zamerim ničesar. Ne pozabite, to je za nas četrta tekma v desetih dneh. Ne iščem izgovorov, a omenjeni cikel tekem smo začeli s šestimi okužbami na koronavirus ter dvema poškodovanima igralcema. To pomeni, da sem pogrešal kar osmerico nogometašev. Ustvarili smo si ogromno priložnosti, a enostavno nismo zadeli,« je razlagal trener Interja Antonio Conte. Italijanski strateg je naštel objektivne razloge za remi, a dejstvo je, da glede na finančni vložek Inter na začetku letošnje sezone zaostaja za pričakovanji. Še bolj pa madridski Real, za katerega je to že tretji negativen rezultat na zadnjih štirih tekmah. Če ne bi trener Zinedine Zidane dobil sobotnega derbija proti Barceloni, bi se mu zdaj verjetno že pošteno tresel stolček. Inter in Real Madrid bosta na naslednjih dveh medsebojnih obračunih odločala, kdo bo še imel realne možnosti za napredovanje v izločilne boje.

Josip Iličić je začel tekmo za Atalanto proti Ajaxu in se s soigralci hitro znašel v zaostanku z 2:0. Duvan Zapata je v drugem polčasu dvakrat zabil za remi, Iličić pa je igro zapustil v 78. minuti. Soigralec slovenskega reprezentanta Alejandro Gomez je pred tekmo razkril, da se je Iličić v prvem valu okužil s koronavirusom, nato pa padel v depresijo, zaradi katere je izpustil zaključni del lanske sezone. Od slovenskih predstavnikov na torkovih tekmah lige prvakov je do zmage le prišel Jan Oblak. Atletico Madrid je na začetku drugega polčasa proti Slazburgu zaostajal z 1:2, a je nato dvakrat pičil Joao Felix in poskrbel, da so tri točke ostale v Madridu.