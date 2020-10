V Šepetu smo že 26. avgusta letos pod naslovom Kravja kupčija Gorenaka in Jelinčiča javno objavili tajni dogovor iz Living room loungea v Ljubljani, da bo predsednik SNS za glasove svoje stranke, če bi prišlo do glasovalne krize Janševe vladavine, dobil za nagrado svoj letalski muzej na Metelkovi in da je treba samo še ministra za kulturo dr. Vaska Simonitija prepričati, da iz stavbe bodočega muzeja najprej pospravi »nesnago«, imenovano civilne družbe, potem se bo pa že našel denar za obnovo, sominja Aleksander Lucu.

Jože Možina damski strežnik Tako je z že napovedjo praznjenja Metelkove Simoniti javno razkril, da je v SDS precejšnja panika, ki jo je do obisti razkrilo še parlamentarno neizglasovanje »naše ga« kandidata za ustavnega sodnika in »naše« kandidatke za viceguvernerko, pri čemer je dobil še lepo novo zaušnico tudi predsednik države Borut Pahor, ki se je pri imenovanju obeh kandidatov spet dosledno pokoril ukazom predsednika vlade. Zmago Jelinčič si je tako že napisal sodbo sam na naslednjih volitvah, kadrovske menjave in postavljanje »naših« pa samo kažejo, da se tudi Janša sam pripravlja na odhod z Gregorčičeve, kamor ga verjetno ne bo naplavilo nikdar več. Kmalu po »zgodovinskem« sporazumu dveh, ki sta nekdaj služila Ljudski milici (Vinko kot miličnik v Celju, baletnik Zmago kot šepetalec modrim uniformam z zvezdo), je sledil skrbno načrtovan pogovor dr. Jožeta Možine s profesorico za korona virus dr. Bojano Beović, ki je napovedala, da je zanimanje za politiko še ni povsem zapustilo. Zanjo je bil stolček ministrice za zdravje že rezerviran, vendar se bo po političnem kupčkanju morala zadovoljiti s kandidaturo za položaj predsednice Zdravniške zbornice Slovenije. Vmes se je namreč pojavila skrita kandidatka, ki bi ji za prodor v svet funkcija ministrice za zdravje v življenjepisu še kako prav prišla, pa čeprav bi bila ministrica le za nekaj dni ali tednov. Skrita kandidatka ni nobena druga kot dr. Urška Bačovnik Janša, skrbna žena predsednika vlade in mati dveh razigranih fantičev. Seveda je tudi zdravnico Urško v stilu matere Terezije predstavil v nedeljskem elitnem televizijskem terminu za SDS nezamenljivi Jože Možina.