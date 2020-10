Boleč poraz na derbiju proti Realu Madridu (1:3) je bil le zadnji v seriji pretresov, ki so jih letos doživeli pri nogometnem klubu iz Barcelone. Katalonci so v le nekaj mesecih zavozili minulo sezono, zamenjali trenerja, se sporekli z glavnim zvezdnikom Lionelom Messijem, zaradi pandemije koronavirusa pa imeli 203 milijone evrov manj prihodkov in 97 milijonov evrov izgube. Sloves kluba je načet, nezadovoljstvo v slačilnici pa ogromno. Največjo odgovornost za nastali položaj nosi predsednik Josep Maria Bartomeu, ki je danes klonil pod silovitim pritiskom katalonske javnosti in besnih navijačev ter skupaj z upravnim odborom odstopil.

Enemu najmanj priljubljenih predsednikov v zgodovini kluba so bili dnevi na Camp Nouu šteti že dalj časa, tehtnico na stran njegovih največjih nasprotnikov pa je dokončno prevesil referendum o njegovi zaupnici, do katerega bi moralo priti prihodnji teden. Z zgrešenimi investicijami, ponesrečenimi okrepitvami in dvornimi igrami si je Bartomeu zapravil vso kredibilnost in ugled med 110.032 člani kluba, čemur pritrjuje tudi rekordno hiter čas, v katerem so v klubu zbrali dovolj podpisov za izvedbo referenduma.

Bartomeu je pod pretvezo trenutnih epidemioloških razmer v Španiji njegovi izvedbi sicer ostro nasprotoval in se v želji po preložitvi glasovanja obrnil tudi na katalonske oblasti, a doživel hladen tuš. »Oblasti smo prosili za preložitev referenduma na 15. ali 16. november, vendar je bil odgovor negativen,« je na ponedeljkovi tiskovni konferenci sporočil Josep Maria Bartomeu, danes zvečer pa le priznal poraz in izobesil belo zastavo. »Žalitve, ki smo jih bili v zadnjem obdobju deležni z mojimi kolegi in člani družine, so bile nesprejemljive. Klubu želim v prihodnje le najbolje,« je ob slovesu izpostavil Bartomeu.

Da se je obroč okoli 57-letnika vse bolj stiskal, so poskrbele tudi obtožbe o korupciji. Radijska postaja Cadena Ser je že v začetku leta javnosti razkrila dokumente, ki naj bi dokazovali, da je Bartomeu s klubskim denarjem podjetju I3 Ventures nakazal velik znesek denarja, to pa je prek družbenih omrežij širilo škodljiva sporočila o klubskih legendah Xaviju Hernandezu, Carlesu Puyolu in Pepu Guardioli ter celo lastnih nogometaših Messiju in Gerrardu Piqueju. Primer od septembra preiskuje tudi policija.