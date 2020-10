Potem ko je v ponedeljek v neposrednem obračunu s tekmecem za izpad v ligi ABA Zadru visoko klonila Primorska, je močno razočarala tudi Krka. Novomeščani so namreč v domači dvorani izgubili z letos kakovostno precej skromno Cibono, za katero je bila to prva zmaga v jadranskem tekmovanju. Končni izid je bil 63:80 (10:21, 39:39, 54:57, Prkačin 23; Stipčević 13, Kosi 12, Camphor 11, Škifić 8, Škedelj 7, Barič 6, Rebec 3, Vučetić 2, Stergar 1).

Olajševalna okoliščina za Krko je podatek, da sta zaradi poškodb manjkala kapetan Luka Lapornik in Milan Milovanović. A ravno poškodbe so tiste, ki so redni spremljevalec Novomeščanov v zadnjih sezonah in zaradi katerih redko nastopijo v polni postavi. Samo po sebi se ob tem pojavlja vprašanje o ustreznosti trenažnega procesa v dolenjskem moštvu. »Cibona je bila bolj spočita in dobila tekmo. Smo v ogromnih težavah. Igralci so se borili, a jim je zmanjkalo moči. Težko nam je bilo igrati brez Lapornika in Milovanovića ter s Škifićem, ki je igral z virozo na dvajsetih odstotkih zmogljivosti,« je povedal trener Krke Vladimir Anzulović.