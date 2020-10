Rektor odstopil od elektronskih volitev

Opozorila Visokošolskega sindikata Slovenije so zalegla. Rektor Zdravko Kačič je na včerajšnji seji senata Univerze v Mariboru vendarle odstopil od namere, da bi volitve, tudi dekanske, v bodoče potekale virtualno, s pomočjo spletne aplikacije polly, čeprav ta – kot smo poročali včeraj v Dnevniku – ne omogoča zaukazane anonimnosti in tajnosti oddajanja glasov. Na seji so nekateri senatorji v polemični razpravi dokazovali rektorju, zakaj bi bile elektronske volitve sporne, med drugim zato, ker omenjena aplikacija ni v skladu z določili Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR). Kačič je nazadnje dal na glasovanje bistveno spremenjen predlog protokola, ki elektronskega tajnega glasovanja ne predvideva. Senatorji so z njim soglašali. »Veseli nas, da je rektor končno enkrat prisluhnil argumentom,« je razplet komentirala Marija Javornik Krečič, predsednica VSS na Univerzi v Mariboru. tk