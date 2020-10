Je možno, da bo britanski premier Boris Johnson zavlačeval z odločitvijo o trgovinskem sporazumu z Evropsko unijo do izida predsedniških volitev v ZDA in da je veliko večja verjetnost, da se za sporazum ne bo odločil, če v ZDA spet zmaga njegov prijatelj Donald Trump? Nekdanji britanski veleposlanik pri EU Ivan Rogers pravi, da so mu to zaupali ministri in drugi sogovorniki iz več članic Evropske unije. Ocenjujejo, da bi Johnson v primeru zmage demokrata Joeja Bidna presodil, da bi bil dokončen razhod z EU brez dogovora za Britanijo preveč tvegan, in bi se raje odločil za sklenitev sporazuma o svobodni trgovini z EU.

Posebni odnosi na preizkušnji Zveni logično. Rogers ocenjuje, da bi Johnson v primeru zmage svojega populističnega zaveznika v Združenih državah ocenil, da je zgodovina na njegovi strani. Predvsem pa, da bo lahko s Trumpom na hitro sklenil ambiciozen trgovinski sporazum za čas po brexitu. Bidnova administracija pa bi gotovo dala prednost izboljšanju odnosov z Evropsko unijo, ki jih je Trump zelo oslabil. Rogers in vrsta drugih nekdanjih britanskih diplomatov je prepričanih, da bi bila Bidnova demokratska administracija zelo problematična za Johnsona osebno in za njegovo vlado, ker bi ogrozila tako imenovane posebne odnose med ZDA in Britanijo. Pa ne zato, ker bi Biden ali njegova ekipa in svetovalci imeli problem z Britanijo – problem so Johnson in njegovi ministri, pa tudi brexit, ki Bidnovi demokratski stranki ni všeč in ga ne podpira. V nasprotju z Donaldom Trumpom.

Precejšen pomen Bidnovih irskih korenin Nekdanji britanski veleposlanik pri Natu in v Franciji ter nekdanji svetovalec premierja Camerona za državno varnost Peter Ricketts opozarja, da pobrexitska Britanija v nobenem primeru ne bi bila v težišču ekonomske in varnostne politike Bidnove administracije. Po njegovem bi bila glavna sogovornika demokratskega predsednika v Evropi Berlin in Pariz, ne pa London. Biden, ki je ponosen na svoje irske korenine (njegov praded se je kot otrok preselil v ZDA leta 1850), je že opozoril, da je mir na Severnem Irskem zanj pomembnejši od ameriško-britanskega trgovinskega sporazuma in da velikonočni sporazum ne sme postati žrtev brexita. Ricketts pravi, da bo Britanija sicer še vedno pomembna za ZDA pri obrambnih in varnostnih vprašanjih, pri vseh drugih pa manj. Bidnova administracija bi v trgovini dala prednost Evropski uniji, ne pa Veliki Britaniji, ker ta po brexitu ne bo več imela vplivnega položaja v Evropi, sploh pri geostrateških vprašanjih. Oglasil se je tudi nekdanji britanski veleposlanik v ZDA Kim Darroch, ki je moral lani odstopiti, potem ko je prišlo na dan več diplomatskih depeš, v katerih je Trumpovo administracijo kritiziral kot nesposobno. Darroch napoveduje, da bi Biden dal prednost trgovinskemu sporazumu z EU, ne pa z Britanijo. Uradno stališče Downing Streeta 10 je, da so ameriške volitve notranja zadeva ZDA in da se ne postavljajo na nikogaršnjo stran. Vendar bodo verjetno vseeno držali pesti za Trumpa. Velika večina Otočanov pa ima o ameriškem predsedniku zelo slabo mnenje, posebej ko gre za zunanjo politiko – samo devetnajst odstotkov jih misli, da tam počne prave reči. Razkorak med narodom in vlado bi težko bil večji.

Na terenu drugega Joe Biden, zlasti pa Donald Trump krožita po volilno najpomembnejših zveznih državah, da bi prepričala neopredeljene volilce, kolikor jih je še ostalo. Biden je bil včeraj v Georgii, tradicionalno republikanski zvezni državi, kjer pa ankete nakazujejo, da je konkurenčen, prav tako demokratski kandidat za sedež v senatu Jon Ossoff. Demokrati imajo namreč letos realno možnost, da osvojijo večino v senatu, zato je pomembna vsaka tekma. Trump pa je bil včeraj v Michiganu in Wisconsinu, tradicionalno demokratskih zveznih državah, kjer je pred štirimi leti s tesnima in presenetljivima zmagama zapečatil usodo Hillary Clinton, zdaj pa upa, da v nasprotju z napovedmi anket vnovič preseneti. Ustavil pa se je tudi v Nebraski, ki je poleg Maina edina zvezna država, kjer zmagovalec ne pobere vseh glasov. ba