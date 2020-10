V večjih italijanskih mestih od Palerma do Trsta je glasna manjšina protestirala proti vladi, ker je v nedeljo sprejela odločitev, da se po vsej Italiji za 30 dni zaprejo kinodvorane, gledališča, koncertne dvorane, bazeni, fitnesi in druge športne dvorane, gostinski lokali pa lahko sprejemajo goste samo do 18. ure, kar je za lastnike restavracij katastrofa, saj večina Italijanov ne večerja pred 19. uro. Po 18. uri sta dovoljena le še dostava hrane ali osebni prevzem.

Prvi so v soboto protestirali v Neaplju, kjer so lokalne oblasti uvedle tudi policijsko uro. Poleg skrajne desnice naj bi gostince podprla tudi tamkajšnja camorra, saj bo težje kot doslej prišla do denarja za »varovanje«. Potem pa so se protesti ob podpori neofašističnega gibanja Nova sila, ki ima v Italiji manj kot odstotek podpore in ki govori o »lažni pandemiji«, razširili na Rim in vso državo. Ponekod so na protestih sodelovali tudi skrajni levičarji, predvsem pa zaskrbljeni lastniki malih trgovin, hotelov, gostinskih lokalov in športnih dvoran, saj ne verjamejo, da jim bo država lahko pomagala iz vse večjih izgub. V vladi se v resnici bojijo socialne bombe z nepredvidljivimi posledicami. Evropska komisija je včeraj sicer sporočila, da je Italiji za boj proti brezposelnosti nakazala deset milijard evrov, vlada pa napovedala ukrepe za pomoč gospodarstvu.

V Trstu protestiral tudi predsednik Furlanije - Julijske krajine V Trstu se je na osrednjem trgu zbralo kakšnih 3000 ljudi, predvsem veliko gostincev in zaposlenih v športnih centrih. Protestnikom se je pridružil tudi predsednik dežele Furlanija - Julijska krajina Massimiliano Fedriga iz desničarske Lige. »Vlada sploh ni poslušala mnenj predstavnikov dežel,« je dejal. V Torinu je v središču mesta na trgu Castello več sto huliganov z nogometnimi navijači na čelu uničevalo izložbe luksuznih butikov ter metalo na policiste steklenice in kamne, eden od fotografov je bil poškodovan. Policisti so odgovorili s solzivcem in pet nasilnežev pridržali. Pred tem se je na osrednjem trgu zbralo 300 taksijev, saj so vozniki hoteli opozoriti na hude izgube zaradi ustavitve turizma in oslabitve gospodarskega življenja. Tudi v Milanu so policisti uporabili solzivec proti nasilnim protestnikom, ki so metali molotovke, petarde in kamne, tudi na sedež deželne vlade. V glavnem mestu Lombardije, kjer so protestniki vzklikali »Svoboda! Svoboda!«, je bil poškodovan policist, 28 huliganov pa je bilo pridržanih.