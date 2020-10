Veselimo se pravičnih demokratičnih volitev

Ta spodbudni vzklik je med obiskom v Litvi naš zunanji minister Anže Logar namenil iz Belorusije »pregnani« predsedniški kandidatki Tihanovski, prejemnici nagrade Saharova. V naših medijih je bil naslov članka, ki nam je priobčil to novičko, »Poklon 'hrabremu' beloruskemu narodu«. Pri tem sem se zdrznil in pomislil na domače politične peripetije. Med drugim tudi, kako je Logar postal zunanji minister. Ali je njegov politični vzpon povezan s pravičnimi demokratičnimi volitvami? Ne. Trenutna koalicija je nastala s prestopom dveh strank na nasprotni breg, čeprav sta dobili »verifikacijo« za ta breg. In tako smo dobili vlado, ki s pravičnimi demokratičnimi volitvami nima povezave. Ker je Logar podpiral svojega šefa, ki rad pleza na vrh, je prilezel do ministrskega stolčka.