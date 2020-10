Michel je pozval k odločnemu ukrepanju na evropski ravni, ki bo temeljilo na dveh stebrih: testiranju in sledenju stikom ter cepivih. Sedanje testiranje s testi PCR je treba po Michelovem prepričanju dopolniti z antigenskimi testi, ki so sicer manj zanesljivi, a učinkovitejši in hitrejši, saj pokažejo rezultat v 15 minutah.

Ob tem opozarja, da je treba preprečiti napake iz preteklosti glede mask ter se uskladiti glede odobritve teh testov in zagotoviti njihovo proizvodnjo na evropski ravni, tako da bodo na voljo in dostopni povsod ob enakem času.

Učinkovito sledenje stikom okuženih je treba na evropski ravni zagotoviti z interoperabilnostjo aplikacij za sledenje stikom, ki bodo obenem jamčile spoštovanje zasebnosti. Poleg tega morajo članice po predsednikovih besedah doseči konsenz glede skupnih pravil o samoizolaciji in karanteni. Pri tem gre le za politično voljo, meni Michel.

Ko gre za cepiva in cepljenje, pa predsednik Evropskega sveta opozarja, da se je treba za vsako ceno izogniti kaosu. Opredeliti je treba merila za razdeljevanje cepiv med države in določiti prednostne skupine, ki jih bodo cepili najprej.

Očitno prednost naj bi po njegovem prepričanju imeli najranljivejši - starejši in osebe s kroničnimi boleznimi - ter zdravstveni delavci.

Različna cepiva, ki se pričakujejo v prihodnjih mesecih, bodo tudi logističen izziv, saj bodo nekatera terjala en odmerek, druga dva. Nekatera bo mogoče hraniti v hladilnikih, druga bo treba hraniti ob zelo nizkih temperaturah, navaja Michel.

Poleg tega bo treba spremljati učinkovitost cepiv in stranske učinke ter zagotoviti ustrezno obveščanje, saj bi strah preveč ljudmi pred cepivom spodkopal vsa prizadevanja, še opozarja predsednik pred vrhom.

»Nevihte še ni konec. Vsi smo v istem čolnu. S tem v mislih začenjamo redna srečanja voditeljev. Prvo bo v četrtek,« je Michel sklenil v svojem glasilu, ki ga je objavil pred vrhom.