Po visoki zmagi v Zagrebu (30:22) v prejšnjem krogu imajo pivovarji danes drugo priložnost zapored, da se s skalpom Motorja – posebej ob visoki končni razliki – še korak bolj približajo končnemu šestemu mestu v skupini B, ki še kot zadnje prinaša napredovanje v drugi del tekmovanja. Slovenski prvaki imajo po petih krogih dve točki, ukrajinski pa so še brez njih, a so odigrali kar dve tekmi manj. V klubu so imeli namreč kar 14 primerov okužbe z novim koronavirusom in nato karanteno, zato sta bila obračuna s Kielom in Nantesom preložena. Motor se je pred tem doma dobro upiral tako Barceloni (25:30) kot Veszpremu (34:37), na Danskem visoko izgubil proti Aalborgu (29:38), zadnjo tekmo med evropsko elito proti Madžarom pa je odigral pred skoraj mesecem dni (30. septembra).

Gostje iz Ukrajine zaradi karantene dolgo niso imeli treningov in tekem ter niso v tekmovalnem pogonu. Zaradi tega so igralci zagotovo v slabši formi, a se celjski trener Tomaž Ocvirk ne ubada s težavami tekmecev. Pri gostih se v igri vse vrti okoli Aidenasa Malasinskasa iz Litve (s 16 goli na treh tekmah prvi Motorjev strelec v ligi prvakov), na reprezentančni ravni zelo dobro znanega tudi Slovencem. Za Motor so se Celjani lahko pripravljali že od tekme z Zagrebom, saj jim je odpadla tekma s Krko v prvi slovenski ligi zaradi suma okužbe s koronavirusom v dolenjski ekipi. Pred dvobojem z ekipo, s katero so se Slovenci doslej pomerili štirikrat in v zmagah vodijo s 3:1, Tomaž Ocvirk pravi: »Vzdušje v naši ekipi po zmagi v Zagrebu je seveda zelo dobro, čeprav tudi pred tem z njim nismo imeli težav. Kljub temu, da smo v ligi prvakov doživeli nekaj visokih porazov. Kar se tiče Motorja, je od naših zadnjih dvobojev pred skoraj dvema letoma nekoliko spremenil igralski kader, a ogrodje ekipe je ostalo. Gre za kompletno ekipo, ki je nevarna z vseh položajev, toda mi se moramo posvečati naši igri in aktiviranju rezerv v igri. Svojo kakovost smo pokazali že v Zagrebu in verjamem, da jo bomo zdaj tudi proti Motorju.«

V minuli sezoni je Motor zaradi neuresničenih visokih ciljev kar trikrat zamenjal trenerja, sedanji (Gintaras Savukinas) pa je vajeti prevzel februarja letos. Klub finančno podpira bogata in velika korporacija Motor Sich s skoraj 22.000 zaposlenimi, ki proizvaja letalske motorje in je od leta 2017 deloma v kitajski lasti. Z bogatimi tekmeci se je na dveh tekmah v ligi prvakov novembra 2018 (Celjani so doma zmagali s 33:28, v Ukrajini pa izgubili s kar 27:36) srečal tudi krilni igralec Tilen Kodrin in jim zabil devet golov (6+3), prejšnji teden pa Zagrebu sedem, kar je njegov rekord v tej evropski sezoni: »Tekma z Zagrebom je bila naša najpomembnejša misija v tej sezoni, od takrat pa je to Motor. Po Zagrebu smo se malce poveselili, a takoj na prvem treningu smo že zagrabili na polno. Motor je odlična ekipa in ne čaka nas nič kaj lahka naloga. Toda naš cilj je ponoviti predstavo iz Zagreba.«