V začetku septembra so okužbi z novim koronavirusom zaznali v vrstah strokovnih sodelavcev LMŠ, zaradi česar se je v karanteni znašlo tudi več poslancev.

Samoplačniški test je opravil tudi Šarec, kot je takrat dejal, »da ne bi bilo kakšnih dilem«, a na rezultate testa, ki je bil sicer negativen, ni počakal v samoizolaciji, kot to velevajo strokovna priporočila oziroma navodila, ki jih prejmejo ljudje ob testiranju. »Ostaja pa poanta, da nisem član vlade, ki drugim zapoveduje, sama krši. Sam nisem nikoli rekel, da ne delam napak,« je zapisal na twitterju.

Takrat je bilo v državi potrjenih dnevno okoli 80 okužb z novim koronavirusom, Šarec pa je že tedaj ocenjeval, da je »stvar očitno ušla izpod nadzora«. V ponedeljek so odkrili skoraj 1500 novih okužb.

Da rezultatov testa nista čakala v samoizolaciji, se je sicer v zadnjih dneh izkazalo v primerih ministrov Boštjana Koritnika, ki je bil negativen, in Anžeta Logarja, ki pa je bil pozitiven. Logar je zdaj v samoizolaciji, Koritnik pa se je v pisni izjavi opravičil, da je njegova »nepremišljenost pripomogla k odmevu zadnjih dni«. Zatrdil je, da ni nikogar ogrožal ali kršil takrat veljavnih odlokov ter epidemioloških predpisov. Dodal je, da je upošteval mnenja stroke, da preventivni test brez simptomov ali ogrožajočih stikov ne terja samoizolacije.

Premier Janez Janša je na twitterju v ponedeljek zapisal, da je z ministroma govoril, in da in njiju ne zahteva odstopa. Dodal je, da vlada dela 24 ur na dan in dela tudi napake, še posebej, ker vsak minister opravlja dvojno delo.

Tudi Šarec je kot predsednik največje opozicijske stranke v ponedeljek poudaril, da vsakdo lahko naredi napako. »Ampak do njih smo kritični, ker sami žugajo ljudem. Ko pa njih ujamejo na nespoštovanju ukrepov, je pa vse v redu. Sami zbijajo kredibilnost ukrepom,« je dodal. Meni, da ravno to kaže dvoličnost vlade.