Kot so pojasnili, je nekdanji svetovalec predsednika republike za nacionalno varnost Uroš Krek namreč s 1. oktobrom nastopil delovno mesto v Generalštabu Slovenske vojske. Šefic je bil med drugim zaposlen v Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (Sova), kjer je opravljal različne operativne in vodstvene naloge, od februarja 2000 do oktobra 2003 je bil vodja kabineta direktorja, nato krajši čas vodja operacij in od januarja 2004 namestnik direktorja agencije. Na tem mestu je ostal vse do konca septembra 2007, ko se je zaposlil kot izvršni direktor svetovalnega podjetja ECOSEC poslovno svetovanje.

Aprila 2013 ga je vlada imenovala za državnega sekretarja na ministrstvu za notranje zadeve, kjer je ostal do konca mandata, nato pa bil državni sekretar na istem ministrstvu tudi v mandatu 2014-2018. Znotraj ministrstva je svoje delo posvečal izzivom na področju zagotavljanja pogojev za delo policije in njenega usmerjanja ter nadzora, zakonodaje, migracij in vzdrževanju ter razvoju socialnega dialoga, so zapisali v življenjepisu, ki so ga posredovali iz urada predsednika. Širša javnost ga je najbolj spoznala v času množičnih migracij leta 2015 in 2016.

Od septembra 2018 do marca 2019 je bil svetovalec ministra za obrambo. V tem obdobju se je predvsem posvečal izzivom kadrovske krepitve Slovenske vojske, oblikovanju sistemskih predlogov, s katerimi bi izboljšali kadrovsko stanje v Slovenski vojski ter usklajevanju interesov med ministrstvom za obrambo in lokalnimi skupnostmi. V aprilu 2020 pa je prevzel naloge sekretarja v kabinetu ministra za notranje zadeve za področje problematike migracij.

Ves čas svojega dela na obveščevalno-varnostnem področju je bil vpet v mednarodno sodelovanje in dejavnosti. Ves čas opravljanja funkcije državnega sekretarja je bil član sekretariata Sveta za nacionalno varnost, aktivno pa je sodeloval tudi pri delu Sveta za nacionalno varnost. S strokovnimi prispevki sodeluje na strokovnih srečanjih, priložnostno je predaval študentom kot zunanji strokovnjak, sodeloval na mednarodnih konferencah in strokovnih posvetih ter pri usposabljanjih na področju nacionalne varnosti, so še navedli.