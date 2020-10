Shaquille O'Neal o tem, da je po podpisu prve prave pogodbe porabil milijon dolarjev v eni uri

»Po podpisu prve prave pogodbe sem porabil milijon dolarjev v eni uri. To je bilo noro. Takoj sem si kupil nekaj luksuznih jeklenih konjičkov, nakit ... Zapravljal sem tako hitro in veliko, da so me klicali iz banke in me posvarili, da če bom nadaljeval v podobnem slogu, bom hitro pristal med brezdomci.«