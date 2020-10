Čeprav bodo imeli košarkarji precej manj počitka kot v preteklih sezonah, so klubi lige NBA izračunali, da se jim splača začeti čim prej, sicer se lahko ponovi letošnja zgodba, ko so v ZDA sočasno potekala tekmovanja v štirih različnih ligah - košarkarski, hokejski, baseballski in ligi ameriškega nogometa.

Razlika med začetkom lige 22. decembra oziroma pred božičnimi prazniki in predlogom, da bi se tekmovanja začela 18. januarja, je kar 500 milijonov dolarjev. Toliko bi lahko košarkarski klubi izgubili oziroma zaslužili, če bi se izognili tekmovanju sredi poletja, kot so morali to storiti letos zaradi večmesečne koronske prekinitve.

Največja težava po mnenju košarkarskih strokovnjakov v ZDA je počitek oziroma čas za regeneracijo košarkarjev, zlasti tistih, ki so tekmovali skoraj do sredine oktobra. Se pravi za Los Angeles Lakers in Miami Heat, ki sta se srečala v finalu.

Če sta imela finalista sezone 2018/19 Toronto Raptors in Golden State Warriors od zadnje tekme finala do začetka nove sezone 131 dni počitka, jih bosta imela Goran Dragić in LeBron James le 72.

Član prvakov Danny Green je v pogovorni oddaji The Ringer NBA Show izpostavil, da si bo večina veteranov verjetno vzela vsaj en mesec dodatnega počitka.

"Če pogledam našo ekipo, imamo precej starejših igralcev. LeBron James bo decembra star 36 let, Rajon Rondo ima za seboj 14 sezon v ligi NBA, Dwight Howard 15 ... Nimamo mladih igralcev in ne predstavljam si, kje bodo ti starejši našli motivacijo za novo tekmovanje. Prepričan sem, da bo LeBron izpustil prvi mesec. Zagotovo bo treniral z nami, verjetno tudi malo igral, tekmovalnih copat pa zagotovo ne bo obul že decembra," je dejal 33-letni Green.

Jared Dudley, še eden od veteranov pri LA Lakers, je dodal, da ena stvar je bil mehurček v Orlandu, v katerega so ekipe po štirimesečnem premoru prišle motivirane in željne igre, druga pa je nov začetek sezone. "Vemo, da se liga zaradi televizije mora začeti čim prej, vendar pa ne pričakujte, da boste na začetku videli vse zvezdnike na parketu. Verjetno bodo sedeli ob njem v civilnih oblačilih."

Ob tem je Dudley poudaril, da govori predvsem v imenu igralcev iz klubov, ki so prišli do zaključnih bojev. Poleg finalistov še Boston Celtics in Denver Nuggets. Drugi udeleženci mehurčka v Orlandu bodo imeli dovolj počitka, precej več pa tisti, ki se niso uvrstili v Orlando in ki počivajo že od 11. marca.

Podrobnosti nove sezone še niso povsem znane. V ameriških medijih se informacije precej razlikujejo, prevladujeta pa dve različici. Po prvi naj bi redni del vseboval običajnih 82 tekem, kar pomeni 177 dni in nato še deset tednov končnice. Ta bi potekala konec avgusta, septembra in oktobra, vmes pa bi ameriška reprezentanca nastopila na olimpijskih igrah v Tokiu.

Bolj realna je različica skrajšane lige, podobne tisti iz sezone 2011/12, ko so ekipe zaradi uskladitve kolektivne pogodbe igrale le 66 tekem rednega dela. Skrajšana sezona 2020/21 bi imela 60 tekem rednega dela v 103 dneh. Veliko bi bilo zaporednih tekem istih moštev, ekipe pa bi morale v določenih datumih tudi tri dni zaporedoma na igrišče.