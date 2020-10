Pokal Slovenije odpade, telovadci še upajo na DP

Konec prihodnjega tedna, od 6. do 8. novembra, so bile pri nas na gimnastičnem koledarju tri tekme. Kot je potrdila direktorica Gimnastične zveze Slovenije (GZS) Špela Hus, so bili primorani vse tri odpovedati. Tako odpade pokal Slovenije v ritmični gimnastiki, prvenstvena tekma Šiške ter državno prvenstvo v akrobatiki.