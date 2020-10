V ponedeljek nekaj pred peto uro popoldan, ko se je naredil že mrak, se je na Kotnikovi ulici v garaži pri osnovni šoli Ledina v središču Ljubljane pripetila huda nesreča. »Po do sedaj zbranih obvestilih so štirje otroci splezali na streho uvoza v garažo ene izmed stavb. Eden od njih je pri tem stopil na plastični svetlobni jašek, ki se je pod težo zlomil, tako da je otrok padel okoli osem metrov v globino na dovozno pot garaže oziroma klančino,« je pojasnil tiskovni predstavnik PU Ljubljana Tomaž Tomaževic. Otrok, šlo naj bi za dekle, a starosti ne policija ne kdo drug ni potrdil, se je pri tem huje poškodoval. Poškodovano je na kraju oskrbela reševalna ekipa, gasilci GB Ljubljana so pomagali pri razsvetljavi kraja ter oskrbi dekleta, ki so ga nemudoma odpeljali v UKC Ljubljana. Tam zaradi zasebnosti podatkov informacij o njenem zdravstvenem stanju ne dajejo, po naših neuradnih podatkih pa njeno življenje ni ogroženo, a bo za okrevanje potrebna dolgotrajna rehabilitacija.

Preplezali so ograjo...

Kaj točno se je dogajalo v ponedeljek proti večeru, policija še preiskuje. Zaposlen v bližnji pekarni včeraj ni vedel, kako se je odvila dramatična nesreča, tudi čistilke v šoli le lučaj stran so le skomignile z rameni. Nekaj metrov od vhoda v garažo je visoko nad tlemi slabo vidna razbita šipa, pleksi steklo. Otroci so morali biti kar zelo spretni, da so se zavihteli tja gor, skoraj zagotovo so morali preplezati kakšno ograjo in malo plezati še po požarnih stopnicah. A to so neuradne informacije in predvidevanja.

»Še dobro, da se je izšlo tako, kot se je,« padec z osemmetrske višine komentira stanovalka Kotnikove, ki je sicer na ulici videla gasilce in reševalce, a o nesreči sami ne ve nič. »Veste, take stvari se dogajajo, ko so igrišča zaprta in otroci nimajo kam za iti, potem pa počnejo neumnosti in tako plezajo,« se huduje ob zaprtem šolskem igrišču med počitnicami. Kot mama devetletne deklice se zaveda, da otroci morajo iti ven na zrak, a da v njihovem okolišu nimajo kam. »Res je odprto igrišče na Taboru, a otroci radi sami raziskujejo,« pravi. Sama je že večkrat opozorila kakega od okoliških otrok, ki ga je na igrišču videla plezati po strehah, ter opozorila na nevarnost padca. »Otroci so zelo gibčni in vedno bodo plezali. Nekateri imajo tudi več sreče kot pameti. Dodaten problem nastane, ko jih je več na kupu in se delajo frajerje eden pred drugim,« prikima sogovornica.