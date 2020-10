Čakalna doba je v obeh primerih več kot šest ur. Zastoj je tudi na pomurski avtocesti pred razcepom Dragučova iz smeri Murske Sobote.

Na gorenjski avtocesti voznikom osebnih vozil na Policijski upravi Kranj svetujejo uporabo izvozov Lesce in Radovljica. Voznikom tovornih vozil pa sporočajo, naj stoječe kolone ne zapuščajo, saj je vožnja skozi Jesenice za tovorna vozila prepovedana, ter naj izvoze pustijo proste, zadnje vozilo v koloni pa naj ima prižgane vse smernike.

Za osebna vozila je obvoz iz Maribora proti Šentilju možen od priključka Maribor vzhod, po hitri cesti skozi Maribor in po regionalni cesti. Prehod na starem mejnem prehodu Šentilj je možen samo za državljane Slovenije in Avstrije, piše na promet.si. Počivališča za tovorna vozila so na štajerski avtocesti iz smeri Ljubljane proti Šentilju zasedena, iz Ljubljane proti Karavankam pa se polnijo.

Policisti obenem opozarjajo, da so ceste mokre in spolzke, zato je treba prilagoditi hitrost vožnje, vzdrževati ustrezno varnostno razdaljo in vklopiti luči na vozilu, da je ob slabši vidljivosti viden tudi zadnji del vozila.