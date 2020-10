Izid glasovanja je bil znan vnaprej, saj je minuli konec tedna republikanka Lisa Murkowski z Aljaske napovedala, da bo glasovala za, čeprav nasprotuje, da se je potrjevanje izvedlo tako blizu splošnih volitev. Susan Collins, ki se v liberalnejšem Mainu bori za politično preživetje, je glasovala proti.

Od smrti liberalne sodnice Ruth Bader Ginsburg je trajalo dober mesec dni za potrditev njene naslednice, kar je svojevrsten rekord in republikanci so si s tem za desetletje ali dve zagotovili konservativno smer Amerike z odločitvami vrhovnega sodišča, ne glede na to, kdo bo predsednik in kdo bo imel večino v kongresu.

Vrhovno sodišče je namreč tisto, ki ima zadnjo besedo v sporih o odločitvah predsednika ali zakonih kongresa. Konservativci na sodišču imajo sedaj večino s šest proti tri. Demokrati se lahko sedaj v primeru, da osvojijo tako Belo hišo kot senat in predstavniški dom, odločijo za poskus povečanja članov vrhovnega sodišča, da ublažijo to konservativno večino.

Trump je Amy Coney Barrett imenoval kmalu po smrti Ruth Bader Ginsburg, ne glede na to, da so republikanci leta 2016 zavrnili obravnavo nominacije kandidata za vrhovnega sodnika Merricka Garlanda, ki ga je predlagal predsednik Barack Obama z argumentom, da se v volilnem letu sodnikov ne potrjuje. Ta argument ni imel nobene podlage v ustavi ali zakonih in republikanci so se mu v primeru 48-letne Amy Coney Barrett nemudoma odpovedali. Je pa res, da senat doslej še nikoli v zgodovini ni potrdil vrhovnega sodnika ali sodnice tako blizu volitev. Te dejansko že potekajo in svoje glasove je predčasno oddalo že več kot 60 milijonov volivcev.

Smrt liberalne sodne ikone Ruth Bader Ginsburg velja za veliko uslugo konservativni Ameriki in republikancem, največjo pa Trumpu, ki je sedaj v enem mandatu poskrbel za imenovanje kar treh konservativnih sodnikov. Pred volitvami je dobil še eno priložnost, da konservativno bazo vzpodbudi k volitvam. Hkrati je njegova poteza vzpodbudila tudi drugo stran in demokratske kampanje za predsednika, kongres in druge volitve so v mesecu dni zbrale približno milijardo dolarjev. Demokrati, ki so manj zagreti volivci od republikancev, letos s predčasno udeležbo na volitvah prekašajo vse rekorde.

Amy Coney Barrett je šele peta vrhovna sodnica v zgodovini ZDA in šele druga konservativna. Trump je pred njo imenoval Neila Gorsucha in Bretta Kavanaugha. Demokrati se Trumpovim kandidatom niso mogli upirati, ker so v senatu, ki potrjuje zvezne sodnike, v manjšini. Preostale so jim le pritožbe nad procesom, ki so ga označili za odkrito zlorabo moči vodje senatne večine Mitcha McConnella.

Republikanec iz Kentuckyja se na te pritožbe kratko malo požvižga. Imenovanje sodnice zanj in kolege pomeni vrhunec pakta s Trumpom, ki je predsedniku dopuščal proste roke, dokler bo potrjeval davčne olajšave in zvezne sodnike. Trump je doslej imenoval, senatna večina pa potrdila skupno približno 220 zveznih sodnikov različnih ravni, zaradi česar si je newyorški bogataš, ki je bil vse življenje, dokler se ni odločil za predsedniško kandidaturo, demokrat, prislužil večno hvaležnost.

Imenovanje Coney Barrettove, ki nasprotuje umetni prekinitvi nosečnosti, podpira pravico do orožja, nasprotuje pravicam homoseksualcev, pravicam potrošnikov v razmerju do korporacij, sindikatom in praktično vsem liberalnim agendam, je tudi sporočilo demokratom, da je potrebno voliti, čeprav jim kakšen predsedniški kandidat ali kandidatka ni povsem pogodu.

Če bi leta 2016 zmagala Clintonova, bi bilo sedaj razmerje na vrhovnem sodišču šest proti tri v korist liberalni smeri, pravica žensk do splava bi bila zagotovljena za desetletje ali dve, razprav o odpravi veljavnosti homoseksualnih porok ne bi oživljali in ukrepi proti podnebnim spremembam bi bili s pravnega vidika varni.

"Današnji dan bo šel v zgodovino kot eden najbolj mračnih v 231-letni zgodovini ZDA. Naj se ve, da bodo Američani, njihova življenja, svoboščine čutili posledice te nominacije za celo generacijo," je izjavil vodja senatne manjšine Chuck Schumer. "Vsak senator, ki je glasoval za potrditev, mora biti ponosen," pa je v odzivu dejal McConnell in zavrnil demokratske kritike kot čudaške.

Trump je nemudoma izvedel prisego sodnice. Po potrditvi jo je pred Belo hišo na prireditvi pred 200 povabljenci zaprisegel vrhovni sodnik Clarence Thomas. Predsednik ZDA je poudaril, da gre za izjemen dogodek za vso Ameriko.

Sodnica, ki bo položaj nastopila danes, po zasebni prisegi pred predsednikom vrhovnega sodišča Johnom Robertsom, je dejala, da se je skozi proces potrjevanja naučila, da sodnik ne sme imeti političnih preferenc in bo svoje delo opravljala brez strahu ali pristranskosti.