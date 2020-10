Ameriški konservativci so lahko zelo zadovoljni. Če ni bilo kakšnega res nepričakovanega dogodka, imajo od danes na vrhovnem sodišču večino šestih od devetih sodnikov, potem ko je bilo ponoči po našem času predvideno senatno glasovanje o kandidatki za vrhovno sodišče Amy Coney Barrett. Predlagal jo predsednik Donald Trump, republikanska večina pa ji je obljubila skoraj enotno podporo z izjemo ene senatorke, Susan Collins, ki upa, da ji bo glas proti čez teden dni pomagal na volitvah za nov mandat v njeni bolj liberalni zvezni državi Maine.

Demokrati v senatu so sicer skušali zavlačevati in so nasprotovali imenovanju sodnice tik pred volitvami, vendar v rokah niso imeli orodja za preprečitev republikanskih načrtov. Predsednikova stranka z imenovanjem Coney-Barrettove zagotavlja dolgotrajno konservativno večino na najvišji sodni instanci in upa, da bodo rezultati vidni kmalu – že teden dni po volitvah bo vrhovno sodišče poslušalo argumente o ustavnosti Obamovega programa zdravstvenega zavarovanja.