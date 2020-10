Trije stari znanci hrvaške policije, stari med 27 in 31 let, so znova za zapahi. Kiki, Kal in Neven so namreč priznali, da so dva moška izsiljevali za denar, sicer bodo razkrili njuno istospolno usmerjenost. Vsakega od njiju posebej so v hotel zvabili s pomočjo aplikacije za homoseksualce grindr, nekakšne »sestrične« bolj poznanega tinderja za zmenkarije oziroma seks, kjer ju je čakal mladenič. Ko sta se slekla in spustila k intimnostim, sta v sobo vdrla sodelavca mladeniča, golo tarčo obvestila, da seksa z mladoletnikom, ji zagrozila s smrtjo, popljuvala z žaljivkami, a ji na koncu vendarle ponudila rešilno bilko – vse bo pozabljeno, če jim plača za molk.

Hoteli še več denarja

»Po nekaj sporočilih mi je dal svojo številko, dogovorila sva se za srečanje. Rekel mi je, da je polnoleten,« je policistom pripovedoval 60-letni inženir letalskega prometa iz Zagreba, sicer poročen oče dveh otrok. Bilo naj bi prvič, da je uporabil aplikacijo. »Peljal me je v hišo, šla sva v spalnico, se slekla in se začela ljubiti, po nekaj minutah sta v sobo vdrla moška. Eden od njiju naj bi bil mladeničev brat, grozil mi je in me zmerjal s pedrom, drugi naju je medtem fotografiral,« se nerad spominja grozne noči, ki je ne bo nikoli pozabil. Dal jim je svojo kartico in PIN-številko, v dveh dvigih so ga olajšali za skoraj 1300 evrov. Potem so ga spustili, s čimer naj bi bila zgodba končana. A seveda ni bila. Dva dni pozneje so znova stopili v stik z njim, češ da je oče mladoletnika skoraj do smrti pretepel, ta pa da se je skušal ubiti in da za zdravljenje potrebujejo desetkrat več denarja. Druga žrtev je bil 23-letni prometni tehnik, piše Jutarnji list, ki ima skoraj identično zgodbo, le da so mu iztrgali le sto evrov, preden je pobegnil.

Trije so kaznivo dejanje zoper žrtvi, ki sta podali prijavo na policijo, priznali, 48-letnemu Pankerju, očetu mladoletne »vabe«, bodo sodili posebej. Krivde ni priznal, saj da se je zgolj soočil s sinovim »napadalcem«. S 60-letnikom se je dobil, ga prosil, naj pusti njegovega sina pri miru, saj ga bo sicer zatožil ženi in prijavil policiji. »Žalil sem ga, drugega ne,« je pojasnil. Poleg priznanja vpletene trojice je policistom zgodbo potrdil tudi bodoči svak mladoletnika, ki se mu je ta zaupal, da z aplikacijo služi pravo bogastvo. Grindr je znan kot največje in najbolj priljubljeno družbeno omrežje za homoseksualce in biseksualce na svetu, v preteklosti pa je bil že večkrat zlorabljen za zle namene, in to ne samo v navideznem svetu. tak