Letošnjega maja so minila štiri leta od prihoda Pepa Guardiole na klop Manchestra Cityja. Odtlej je nogometnega velikana popeljal do osmih lovorik – tudi dveh naslovov angleškega prvaka. A največja – osvojitev lige prvakov – se mu vse od odhoda iz Barcelone pred devetimi leti vztrajno izmika. Še več, krivulja uspešnosti v elitnem evropskem tekmovanju je pri Kataloncu po sedmih zaporednih nastopih v polfinalu z Barcelono in Bayernom močno padla.

Ni skrivnost, da je bil Guardiola v City pripeljan, da osvoji nogometno Evropo. V lovu za prestižno lovoriko je klub pod njegovim vodstvom samo za okrepitve odštel 778 milijonov evrov, a močno zaostal za visokoletečim ciljem. Ena uvrstitev v osmino finala in tri v četrtfinale je daleč od pričakovanj tako vodstva kluba kot navijačev. Negodovanje in nezadovoljstvo med njimi zato postajata vse večja, kot tudi prepričanje, da so taktični prijemi Guardiole izpeti, njegovi najboljši dnevi pa mimo.

Po mnenju poznavalcev je glavna odlika najboljših med najboljšimi serijsko osvajanje naslovov. To je doslej uspelo Zinedinu Zidanu, ki je z Realom ligo prvakov osvojil trikrat zapored, podoben podvig pa je pred njim z Liverpoolom dosegel tudi Bob Parsley med letoma 1977 in 1981. S tremi naslovi se lahko pohvali tudi Carlo Ancelotti, ki je na svoj drugi evropski naslov sicer čakal enajst let, a zato tretjega osvojil sedem let pozneje. Glede na to, da od zadnjega naslova Guardiole v ligi prvakov letos mineva že devet let, je vse bliže deljenju usode Joseja Mourinha. Portugalec, ki je na vrhu nogometnega Olimpa nazadnje stal leta 2010, že nekaj časa ni več zagotovilo za uspeh.

Manchestru Cityju sapa za nameček pojenja tudi v domačem prvenstvu. Po petih krogih je moštvo osvojilo le osem točk od petnajstih, z dvema zmagama, remijema in porazom pa je na 13. mestu. »Mislim, da je to zadnja sezona Pepa Guardiole pri Manchestru Cityju,« je pred nekaj tedni ugotavljal nekdanji angleški reprezentant Trevor Sinclair. Pri tem se bržkone opira na dejstvo, da 49-letnika pogodba s klubom veže le še do konca sezone, pogovori o podaljšanju pa niso na vidiku. »Pri Manchestru Cityju je bil doslej neverjeten. Res je, da ni osvojil lige prvakov, a menim, da je kljub temu spremenil nogometno igro. Kdor trdi, da v Angliji ni uspel, bodisi ne ve, kaj govori, ali pa je pijan,« je še pristavil bivši nogometaš.