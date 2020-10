Lomastenje po sodniški neodvisnosti na ljubljanskem okrožnem sodišču

Potem ko sem pred dvema tednoma javno zastavil tudi vprašanje odgovornosti predsednika ljubljanskega okrožnega sodišča Marjana Pogačnika zaradi neizločitve sodnice, javno osumljene pristranskosti in celo hudega kaznivega dejanja v znani zadevi »sodno mučenje otrok«, je ta isti predsednik Pogačnik pred nekaj dnevi pokazal nenavadno gorečnost pri hudo nezakoniti ekspresni odstranitvi neke druge okrožne sodnice od vsega tekočega sojenja – samo na podlagi prejetega »uradnega zaznamka« policije zoper njo, češ da se je »neprimerno vedla« kot slučajno navzoča pri neki policijski hišni preiskavi. Tej sodnici je kar ustno (brez vsakega postopka) odvzel vse zadeve in ji ukazal preklicati vse že razpisane obravnave! Da pri tem nezaslišanem ravnanju ni šlo morda le za nekontroliran izbruh jeze, se je pokazalo naslednji dan (prejšnji petek), ko so bili tisti njegovi ustni ukazi tudi izvršeni in sodnici spisi odvzeti. Zoper to, v pravni državi povsem nepojmljivo kršitev sodniške neodvisnosti sem zato takoj vložil javno kazensko ovadbo, ki je bila v soboto v Dnevniku tudi že objavljena.