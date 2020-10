Kot je znano, je Slovenija odklonila sodelovanje tako pri pripravi tega akta kot pri njegovem sprejetju, ker da – je dal vedeti takratni predsednik vlade Miro Cerar (2017) – nima smisla vse dotlej, dokler ga ne bodo sprejele vse države, ki posedujejo jedrsko orožje, s Severno Korejo vred. Da je šlo z glasovi 122 članic svetovne organizacije za pomembno sporočilo o največji grožnji človeštvu, za odpravo katere si je vendarle vredno prizadevati, se Cerar, na moje veliko razočaranje, ni menil. Še manj je pričakovati od vlade Janeza Janše, ki dobesedno klečeplazi pred željami Trumpove administracije, zato pa apel, poziv njeni naslednici, upam, da Koaliciji ustavnega loka, kadar koli že se bo ustoličila, da to sramoto, ki visi nad našo republiko, odpravi čim prej. Prepričan sem, da to pričakuje velika, če že ne ogromna večina naših državljank in državljanov.

Ne morem verjeti, da nam je vseeno, ali je svet oborožen z najbolj uničljivimi arzenali ali ne. Naj spomnim, da je med vodilnimi ljudmi omenjene koalicije predsednik LMŠ Marjan Šarec že leta 2017, ko je kandidiral za predsednika republike, podpisal poziv Mirovnega inštituta k podpori Slovenije protijedrski pogodbi, a je nanjo očitno pozabil, ko je pozneje prevzel vodenje vlade. No, tu je zdaj nova priložnost. LMŠ, SD, Levica, SAB in še kdo, ne zamudite je. Pri tem ni ovira niti članstvo v Natu. Pogodba o tem ne zapoveduje pristanka na jedrsko doktrino zavezništva. Torej, storimo korak, pa četudi milimetrski glede na našo velikost, v smeri sveta brez jedrskega orožja

Aurelio Juri, Koper