Za covid-19, tako napovedujejo, bo kmalu na voljo cepivo, za resno oboleli politični sistem pa farmacija nima zdravila. Državne institucije, ki jih še ni zajel cunami avtokratizma, druga za drugo izgubljajo avtonomnost in neodvisnost. Ravnanje avtokratske oblasti se počasi pomika k meji prehoda v diktatorstvo. Brez pretiravanja lahko zapišemo, da od oblasti ljudstva (3. člen ustave) ne bo ostalo veliko, če procesa avtokratskega upravljanja države ne bomo uspešno zamejili. Zdaj vidimo, kako varljivo je slepo zaupanje v dobrobiti sistema predstavniške demokracije. V tem sistemu se namreč po legalni poti lahko vzpostavi tudi sistem avtokratskega upravljanja države.

Kako se takšna možnost udejanji v družbeni praksi, vidimo na primeru Madžarske. Prvak vodilne stranke Fidesz Viktor Orban legalno poseduje absolutno politično oblast. Temu zgledu v Sloveniji sledi prvak SDS Janez Janša ob asistenci hibridnih koalicijskih partnerjev SMC, DeSUS in NSi. Stojimo na prelomni točki v prostoru in času, ko proces vzpostavljanja avtokratskega upravljanja države še lahko ustavimo. Podobno kot pri razglasitvi pandemije smo tudi na političnem polju vse bliže trenutku, ko bomo morali po slovenskih vrhovih prižigati opozorilne kresove. Tokrat ne kot opozorilo pred Turki, temveč kot opozorilo pred grožnjo popolnega avtokratskega upravljanja države.

Avtokratski sistem ne omejuje le človekovih pravic in svoboščin, temveč vedno siromaši tudi materialno, družbeno in okoljsko blaginjo prebivalstva. To ima zapisano v svojih »genih«. Prav zato ustava (16. člen) izrecno določa, da se sme človekove svoboščine in temeljne pravice razveljaviti ali omejiti le v vojnem in izrednem stanju, in to le v obsegu, ki ga takšno stanje zahteva. Pri tem takšni ukrepi ne smejo povzročati neenakopravnosti na nobenem področju.

Avtokratski sistem upravljanja države, kot ga vzpostavlja sedanja izvršilna oblast, predstavlja kršitev z ustavo varovanih človekovih pravic in svoboščin. Predstavniški politični sistem ima vgrajeno nedopustno napako. Dopušča legalno vzpostavitev sistema avtokratskega upravljanja države. In to kljub temu da se z njim omejujejo ustavno varovane človekove pravice in svoboščine.

Mirni petkovi protesti državljanov so več kot upravičeni, saj avtokratsko nastrojena izvršilna oblast krši ustavno varovane človekove pravice in svoboščine protestnikov ter večine državljanov. Sla po oblasti je močnejša od ustave. Človek kar ne more verjeti, da koalicijske stranke SMC, DeSUS in NSi ne spregledajo, da zagotavljajo legalnost političnemu projektu, ki ruši ustavno ureditev. Tega, da se ne zgane predsednik države, pa smo že navajeni.

Janez Krnc, Litija