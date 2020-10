Ko govorimo o vinu, sta aroma in vonj povsem odvisna od lastne presoje in okusa vsakega posameznika. Če je nekomu določeno vino všeč, še ne pomeni, da je všeč vsem, ki ga pokusijo. Podobno je, ko iščemo napake v vinu. Ni rečeno, da jih vsak posameznik zazna na enak način, zato nikdar ne moremo reči, da je neko vino dobro samo na podlagi tega, kar v njem zaznamo z vonjem. Ljudje niso navajeni, da arome zaznavajo večplastno, in pogosto jim je dovolj, da v vinu zaznajo le določen vonj, ki jim je všeč, in rečejo, to vino je pa dobro.

Teh arom je v posameznem vinu še veliko več, govorimo o aromatičnih molekulah, ki jih je v vinu več kot tisoč. Zato sem se osredotočil na tiste najbolj zaznavne.

Ravno zato sem se osredotočil na teh 152 različnih arom, ki jih najbolj poznamo v Evropi, ZDA in drugih državah, kjer se prehranjujejo na podoben način in jih je dovolj, da lahko z njimi opišemo posamezno vino. Ker sem tudi izučen parfumer, se lahko pogovarjam in debatiram tudi s parfumerji iz Azije, saj smo naučeni zaznavati molekule, ki so v posameznih parfumih. Pri vinu je stvar povsem podobna. Ko pa poskušamo ljudem razložiti vonj posameznih molekul, lahko te arome posameznih molekul opisujemo in jih primerjamo s poznanimi vonjavami. Sem iz Evrope in lahko rečem, da ima določena molekula vonj, kot ga ima na primer rdeči ribez, za nekoga, ki je iz Azije, pa ima ta molekula vonj po kakšnem njihovem sadju. Dejstvo je, da bova oba govorila o enaki molekuli, ki jo zaznava, le opiševa jo drugače. Molekula, ki jo lahko zaznamo v črni robidi, je na primer podobna molekuli lilije, čeprav je robida sadež, lilija pa roža.

Posamezne arome so sestavljene iz aromatičnih molekul. Molekula hexanola na primer diši po sveže pokošeni travi, zato za vino, ki ga okusim, lahko rečem, da diši po travi. Če bi rekel, da ima vonj po hexanolu, tega razen parfumerjev ne bi nihče razumel. Zato je molekulo hexanola treba »prevesti« v pojavno obliko arome, ki jo ljudje poznajo. Aroma vrtnice je na primer sestavljena iz več kot sto različnih molekul. Zahvaljujoč znanju iz sveta parfumov sem sposoben zaznati razlike med vsemi vrstami vrtnic in lahko zato v njih iščem posamezne molekule. Etantiol je po drugi strani »slaba« molekula, ki diši po gnili čebuli, in če jo zaznamo v vinu, pomeni, da ima to vino napako. To je ena najpomembnejših molekul v svetu vin, ker če je ne poznaš, je ne moreš zaznati v vinu in vedeti, da je z vinom nekaj narobe. Ravno zato morajo enologi poznati posamezne vrste molekul.

Da. Prav zato lahko vinska parfumologija pomaga vinarjem, da lažje razumejo, kaj se dogaja med pridelavo vina in kaj v vinogradih, z namenom, da bi bolj suvereno in učinkovito vplivali na arome, ki jih želijo izraziti v svojih vinih. Prav tako je to vse bolj privlačno področje za vinske ljubitelje, ki v senzoričnem treningu urijo svoje sposobnosti. Precizno okušanje je navsezadnje tudi pomembno orodje vinskih profesionalcev.

Običajno zaznam napake že v polnem kozarcu, če pa nisem prepričan, katere molekule sem zaznal, je treba povonjati še prazen kozarec, ker se vonj posameznih molekul v praznem kozarcu okrepi.

Pri tem delu je vsekakor treba izločiti čustva, po drugi strani pa je, ko okušaš vina, treba na njih gledati tudi po čustveni plati. Zato vedno okušam vino v dveh fazah. Prva je zelo analitična in poteka predvsem z iskanjem določenih molekul, nato pa se prepustim tudi čustveni zaznavi posameznih arom v vinu. Če bi na vino gledal samo z analitične plati, v njem ne bi našel užitka in zadovoljstva.

V svoji pisarni imam shranjenih več kot 1500 različnih molekul vonjav, ki jih ne znam našteti na pamet. Sem jih pa sposoben zaznati, ker sem se kot parfumer s tem poklicno ukvarjal.

Zelo malo, bolj sem se posvetil enologiji in vinski parfumologiji. Sedem let sem delal v industriji parfumov in tudi soustvarjal različne parfume za podjetje iz Ženeve, ki je sodelovalo s Givaudanom, enim največjih podjetij na svetu, kjer ustvarjajo molekule in surove vonjave za največje parfumske hiše na svetu in tudi posamezne parfume za najbolj znane blagovne znamke parfumov.

To ni mogoče. Sem pa s tem eksperimentiral, sauvignon sem denimo sestavil zgolj iz posameznih molekul in je bil naposled po vonju povsem podoben pravemu sauvignonu iz grozdja. Vendar tako umetno ustvarjeno vino nikdar ne bo moglo doseči kompleksnosti v okusih, ki jih vinu lahko da le narava. Morda bo to mogoče v prihodnosti s pomočjo umetne inteligence.

Ne. Voh je najbolj kompleksen čut, ki ga imamo ljudje. Več kot dva tisoč človeških genov je povezanih z njim. Z vidom in sluhom jih je dosti manj. Ljudje smo pravzaprav svoj voh skozi tisočletja izgubili zaradi genskih mutacij, zato imamo dandanes drugačne receptorje za zaznavo vonjav. V principu dva človeka posamezne molekule ne moreta vonjati povsem enako. Voh je kot neke vrste prstni odtis. Vsak ima drugačnega.

Pri ocenjevanju vina igra zelo pomembno vlogo barva, ki nam o vinu pove zelo veliko, zato se na podlagi opisov za rdeča vina ta opisuje s sadnimi in začimbnimi notami, ki so temnejših barv in ne svetlih. Zato velikokrat vino ocenjujem in opisujem v črnih kozarcih, tako da ne vidim, kakšne barve je, ker naši možgani reagirajo na barvo in avtomatično iščejo z njo povezane primerjave.

Seveda. Ker na svetu obstaja toliko različnih vonjav, si jih moraš v glavi urediti po predalih, če se tako izrazim, ker si vseh nikakor ne moreš zapomniti. Moraš pa ta proces nenehno ponavljati. Trening je tukaj pomemben, ker so naši možgani narejeni tako, da tiste stvari, ki jih ne uporabljamo, hitro pozabimo. Že šest let sem v ekipi Švice, ki nastopa na tekmovanjih v slepem ocenjevanju vin. Na mizo dobiš 12 vin in ugotoviti moraš, za kakšno sorto grozdja in vina gre, od kod prihaja. Ko smo pred nekaj leti osvojili drugo mesto, smo pravilno ugotovili deset sort grozdja od dvanajstih. Nismo sicer ugotovili, za kakšno vino gre in od kod je, smo pa zadeli sorte grozdja, kar je bilo izjemno. Se pa kaj takega ne zgodi pogosto.