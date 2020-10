Scenarij za nevihto?

Tečaj delnic nemškega razvijalca poslovnih programov SAP je včeraj zgrmel za 21 odstotkov. Nazadnje smo bili takšnemu padcu priča leta 1999. Razlog? Podjetje je znižalo napoved rasti prihodkov za prihodnje leto in najavilo, da bo pandemija negativno vplivala na njegovo poslovanje vse do sredine leta 2021. Strateške cilje, ki so si jih zastavili za leto 2023, naj bi dosegli šele leta 2025. Posledično je včeraj strmoglavil za več kot šest odstotkov tudi evropski indeks Stoxx Technology. To je bil njegov največji dnevni padec po marcu letos.