Inštruktorica pri Alfakanu Eva Gologranc pravi, da je zelo pomembno dobro premisliti, ali smo na psa pripravljeni. »Predvsem je pomembno, da damo romantično podobo o lastništvu psa malo na stran in res kritično presodimo,« pove sogovornica in doda, da je najbolje, da si iskreno odgovorimo na naslednja vprašanja:

Ali sem pripravljen na časovni vložek, ki ga bom namenil psu? Za psa si je treba vzeti okvirno 1,5–3 ure kvalitetnega časa (aktivno ukvarjanje s psom) na dan (odvisno od tega, koliko je pes star)?

Ali sem pripravljen na finančni vložek? Veterinar, hrana, oprema, kvaliteten tečaj vzgoje, nesreče…?

Ali sem pripravljen na čustveni vložek? Zelo lepo je imeti psa, a težko je, če zboli, se ponesreči.

Ali sem pripravljen psu dati del svoje svobode za naslednjih 15 let?

Ali imam dovolj velik avto za varen prevoz psa?

Ali imam dovolj veliko stanovanje, da lahko psu omogočim kotiček, kjer bo imel svoj prostor?

S psom moramo znati živeti

Nakup psa nikoli ne sme biti impulziven, zelo pa je pomembno, da pri pasmi, ki nam je vizualno všeč, tudi preverimo, ali ustreza našemu načinu življenja in pogojem, ki jih imamo za potrebe psa. »Ko se odločamo za pasmo psa oziroma če posvojimo mešančka, je zelo pomembno, da ne gledamo le videz. Pomembno je, da izberemo psa glede na svoj življenjski slog, aktivnosti in želje, kje želimo psa vključevati v svoje življenje,« pove sogovornica, ki izpostavi: »Če smo športniki in želimo družbo pri športnih aktivnostih, je bolje, da izberemo bolj živahnega in konstitucijsko primernega psa kot recimo mirnega in konstitucijsko neprimernega psa za večje športne podvige.«

Predvsem pa je treba vedeti, da bo prvih nekaj mesecev, ko pride v hišo novi družinski član, večina prostega časa namenjena njemu. Tako kot otroka učimo, vzgajamo, je treba tudi psa vključiti v svoje življenje. To pomeni, da ga je ne glede na karakter, ki ga ima, treba vključiti v pasjo šolo. Kot pravi Eva Gologranc, sodijo v pasjo šolo vse pasme in mešanci, saj je zelo pomembno, da se pasji skrbniki naučijo pravilno delati s psi, da spoznajo njihov način razmišljanja, njihove potrebe, da jih pravilno vzgojijo in socializirajo. »Le na tak način bodo lahko potem vsa nadaljnja leta uživali s svojim psom, saj bo vzgojen in prijeten spremljevalec,« pove in prizna, da je po izkušnjah v Sloveniji vse več vzgojenih psov ter skrbnikov, ki se zavedajo, da je potreben kakovosten tečaj vzgoje, kjer se dela s pozitivno motivacijo čim prej in se ne čaka do zadnjega trenutka, ko je težav že ogromno in jih je potem težje reševati. Je pa res, pravi inštruktorica, psa veliko lažje od začetka pravilno naučiti kot vzgojiti. »To velja tako za nas, ki smo strokovnjaki na področju vzgoje psov, kot za pasje skrbnike. Ko so težave tu in je potrebna prevzgoja, je to za pasje skrbnike zahtevnejše tako časovno, kot cenovno.«