Arbitražni organ WTO je že 13. oktobra presodil, da so povračilne sankcije ustrezne, a so morale to formalno potrditi še članice WTO. 164 držav je EU prikimalo danes na srečanju v Ženevi.

Bruselj bo predvidoma ocarinil v ZDA izdelana letala, traktorje, sladki krompir, arašide, zamrznjen pomarančni sok, tobak, kečap in tihomorskega lososa.

Današnja odločitev je le še en korak v 16 let trajajoči sagi, v kateri si Washington in Bruselj medsebojno očitata nedovoljeno pomoč domačim letalskim proizvajalcem. WTO je že pred letom dni potrdila, da lahko ZDA uvedejo carine na 7,5 milijarde dolarjev evropskih dobrin, ker so evropske države subvencionirale Airbus.