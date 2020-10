Za ljudi, ki imajo to srečo, da živijo v državi, kjer vlada demokracija, je vsakršen poseg v svoboščine neprijeten. Nošenje mask in upoštevanje iz dneva v dan spreminjajočih se ukrepov je resen test potrpežljivosti ljudi. Pred okroglima dvema tednoma smo na nedeljo tako rekoč iz danes na jutri izvedeli, da bo v Sloveniji razglašena epidemija, naslednji dan pa, da bo, brez konkretnega pojasnila, razglašena policijska ura. In to celo hujša, kot je bilo mišljeno sprva (22.30–5.00). Govorci na vladnih novinarskih konferencah, predvsem pa številke okuženih, so sporočali in še naprej sporočajo, da je situacija zelo resna. In kdor se količkaj razume na psihologijo človeka in množic ali pa bi se zaradi opravljanja pomembne (politične) funkcije to od njega pričakovalo, bi preprosto moral vedeti in razumeti, da so ljudje po mesecih takšne negotovosti in nepredvidljivosti hočeš nočeš živčni in obupani. In da bi bili živčni in obupani tudi, če bi politika po nekem čudežu delovala in komunicirala popolno. In četudi ne bi na primer ob petih zjutraj na gorskih izhodiščih in ob sedmih zvečer pred parlamentom lastnim ljudem postavljala policijske zasede.

In tako so tudi naveličani vlade, ki vpije, da za vse veljajo enaka pravila, pa se jih potem sama ne drži. Medtem ko nismo pozabili, kako je notranji minister Aleš Hojs aprila kljub omejitvam prehajanja občinskih meja odhitel na družinski vikend, kako so pred tem na sprehodu ob Kolpi novinarji med drugimi ujeli obrambnega ministra Mateja Tonina in predsednika republike Boruta Pahorja pa recimo, kako ministrica za šolstvo Simona Kustec septembra na gala večerji olimpijskega komiteja ni potrebovala maske, so bili prejšnji teden na vrsti novi prekrški. Pojdimo po vrsti. Zunanji minister Anže Logar je v petek po testiranju, še preden je izvedel, da je pozitiven, obiskal Narodno galerijo, se srečal z direktorico in v njihovih prostorih posnel krajši promocijski video. Navodila zdravnikov in epidemiologov so sicer znana – med opravljenim testom in čakanjem rezultatov mora oseba ostati v samoizolaciji. Na ministrstvu so te očitke zavrnili in povedali, da je šlo za rutinski test, ki jih je Logar do zdaj opravil že najmanj osem. Zaradi srečanja z ministrom Logarjem so sicer poleg njegovih ožjih sodelavcev v samoizolaciji tudi zunanji ministri Litve, Latvije in Estonije, s katerimi se je v preteklem tednu sestal v okviru svoje baltske turneje.

Pridiganje in iskanje krivcev

Da v slovenski politiki sicer zlahka najdemo pridigarje, težje pa dobre zglede za spoštovanje ukrepov, je jasno že dalj časa. Zapisi glede tega, kaj javnost meni o kredibilnosti politike, ki pridiga vodo in pije vino, so jasni. Jeza, očitki in moraliziranje na facebooku in twitterju pa še zdaleč niso prihranjeni zgolj za grobe prekrške, ampak jih vidimo tudi v primeru manjših zdrsov. Tako je bilo, ko so direktorja NIJZ Milana Kreka ujeli, ko se je spozabil na enem izmed ljubljanskih Petrolov. »Medtem ko sem točil gorivo, res nisem uporabil maske. Na pol poti, ko sem šel plačat gorivo, sem se obrnil in šel po masko v avtomobil ter gorivo plačal z masko,« je pojasnjeval prejšnji teden in zatrjeval, da je bila napaka posledica utrujenosti. MMC pa je poročal, da je po besedah zaposlenih na bencinski črpalki šef NIJZ v njihove prostore že nekajkrat vstopil brez maske.

A medtem ko se točenje neosvinčenega brez maske lahko zgodi vsakomur, pa četudi večkrat, je težko razumeti primer delegacije državnega sveta, ki je bila na obisku v Porabju. Iz Državnega sveta so se sicer opravičili in pojasnili, da na Madžarskem nošenje zaščitnih mask ni bilo obvezno in da so fotografije v javnost prišle pomotoma. A bolj kot to, da je bila na delu poleg neprevidnosti očitno tudi nesposobnost, je zbodla izjava predsednika Alojza Kovšce. »Na žalost je bila ideja, sneti si maske in narediti vsaj kakšen posnetek za lastne albume, za spomin. Neumna ideja,« je pojasnil uvodoma. Za trenutek se je že zdelo, da se bo Kovšča, ki je nedavno na twitterju pridigal, da bi morali tisti, ki namerno ne upoštevajo ukrepov, kriti stroške zdravljenja morebitnih okuženih, uspešno posul s pepelom. A je nato pogrnil po celi črti, ko je dejal: »Ni moj namen, da sedaj v tej situaciji izpostavljam kogarkoli,« in držeč fotografijo vseeno nadaljeval, da če bi takole sedel Zlatko, posebnega odziva javnosti in medijev ne bi bilo. S čimer je zgolj znova potrdil, kar smo že vedeli. Trenutna oblast je izpopolnila pridigo, na drugi strani pa nima pojma o politični odgovornosti in osebni integriteti.

Predsednik vlade Janez Janša se je medtem že odzval na kritike svojih sodelavcev in prek twitterja – kako pa drugače – pričakovano sporočil, da od ministrov Logarja in Koritnika ne zahteva odstopa.