Kot izhaja iz razpisa, objavljenega v današnjem uradnem listu, želi vlada izboljšati letalsko povezljivost Slovenije z evropskimi in tretjimi državami. Ohraniti želi obstoječe redne mednarodne letalske linije in spodbuditi vzpostavitev novih rednih letalskih linij prevoznikov, ki so zaradi posledic pandemije covida-19 nehali leteti v Slovenijo.

Prijavijo se lahko prevozniki, ki izvajajo ali bodo izvajali redne linije na eno ali več slovenskih letališč. Prevozniki, ki se bodo prijavili na prvi in drugi rok, bodo morali od 28. marca do 30. oktobra (v času poletne letalske sezone) prihodnje leto vsaj dva meseca vsaj dvakrat tedensko izvajati redne potniške linije na eno od slovenskih letališč. Prijavitelji na tretji rok pa bodo morali od 31. oktobra do 31. decembra prihodnje leto linije izvajati dvakrat tedensko. Za vloge v okviru prvega roka bo za sofinanciranje na razpolago 1,5 milijona evrov, za vloge v okviru drugega 2,3 milijona evrov, za vloge v okviru tretjega pa 1,2 milijona evrov.

Roki za oddajo vlog so 9. november letos za prvo odpiranje, 10. junij 2021 za drugo in 11. oktober 2021 za tretje.

Kot so utemeljili na vladi, je Slovenija marca letos ob nastopu pandemije sprejela vrsto ukrepov za zaščito zdravja prebivalcev, med drugim je 17. marca začasno ukinila letalski potniški promet. Po preklicu te prepovedi 12. maja so se letalski prevozniki začeli vračati na Brnik, vendar pa so bile število in frekvence letov po navedbah vlade bistveno manjše kot lani. "Če je v začetku leta 2020, po jesensko-zimskem voznem redu, poleg čarterskih poletov v Slovenijo redno letelo 12 tujih letalskih prevoznikov, jih je septembra letelo le še devet, oktobra pa le še šest. Leta 2019 je v Slovenijo letelo 17 tujih prevoznikov, nekateri tudi na več različnih linijah, večkrat na teden," so zapisali na vladi.

Dodatne težave predstavlja lanski stečaj nacionalnega letalskega prevoznika Adrie Airways, ki je prepeljal približno polovico vseh potnikov na ljubljanskem letališču. "Slovenija je s tem v letalskem potniškem prometu postala povsem odvisna od tujih prevoznikov," so dodali.