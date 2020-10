Cestni prevozniki z vseh koncev Hrvaške so promet na nekaterih najbolj prometnih zagrebških cestah upočasnili s počasno vožnjo svojih tovornjakov. Povedali so, da gre za simbolično dejanje, če vlada ne bo prisluhnila njihovim zahtevam, pa so zmožni z veliko več vozili ohromiti promet v vseh hrvaških mestih in tudi zapreti mejne prehode.

Kot eno ključnih težav, s katerimi se soočajo, so izpostavili tudi deseturne čakalne dobe na mejnih prehodih s Slovenijo, kar jim povzroča dodatne stroške in ogroža delovna mesta. Trdijo, da prevozniki iz hrvaških županij, ki niso ob meji s Slovenijo, lahko uporabljajo samo dva cestna mejna prehoda med državama. Zato v sodelovanju s slovenskimi kolegi iščejo rešitev.

Med drugim predlagajo, da bi na obeh mejnih prehodih, ki jih trenutno lahko uporabljajo, odprli poseben pas za tovornjake iz držav članic EU, ali pa naj za hrvaške in slovenske prevoznike odprejo dodatne mejne prehode.

Kot so še poudarili v današnjem pogovoru za regionalno televizijo N1, poskušajo tudi dobiti za skupno mizo pristojna ministra Hrvaške in Slovenije, da bi jima razložili svoje probleme. Zdi se, da se slovenska stran izgovarja na Hrvaško in obratno, so odgovorili na vprašanje, ali je možno, da bi do takšnega srečanja ministrov in prevoznikov prišlo.

Hrvaški prevozniki so svoje zahteve predstavili tudi na današnji novinarski konferenci v Zagrebu. Poleg ureditve čezmejnega prometa s Slovenijo zahtevajo tudi ukinitev obveznega članstva v zbornicah in parafiskalnih stroškov, kot sta mesečna naročnina na hrvaško radio-televizijo in nadomestilo turističnim skupnostim.

S hrvaškega ministrstva za morje, promet in infrastrukturo so sporočili, da so po izbruhu epidemije covida-19 na Hrvaškem sprejeli vrsto ukrepov za pomoč prevoznikom v okviru pristojnosti, ki jih imajo, med katere pa ne sodijo parafiskalne dajatve in nadomestila, ki jih omenjajo prevozniki.

Med drugim so izpostavili, da so slovenske oblasti enostransko omejile promet tovornih vozil čez hrvaško-slovensko mejo. Kot so dodali, so imeli v preteklem obdobju več srečanj s prejšnjim in sedanjim slovenskim ministrom za infrastrukturo, da bi poiskali možnosti za odpiranje mejnih prehodov za vse hrvaške prevoznike, a so doslej dovoljenja za prehod čez mejo dobili le prevozniki iz posameznih delov Hrvaške, so zapisali v današnjem sporočilu za javnost.

Menijo, da bi večja uporaba maloobmejnih prehodov ter mreže državnih in lokalnih cest posredno negativno prispevala k ogrožanju varnosti prometa in ljudi. Na ministrstvu poudarjajo, da si zaradi prometne varnosti želijo čim več tovornega prometa na avtocestah. Navedli so, da pripravljajo rešitev za pospeševanje prevoznosti tovornega prometa na osrednjih mejnih prehodih in zmanjšanja čakalnih dob pri pregledih tovornjakov.