Izjava ministrice ni bila najbolj jasna in je med starši povzročila kar nekaj zmede. Odločitev, ali bodo vrtci odprti, je sicer v domeni županov, ki lahko za svojo občino ocenijo, ali je delovanje vrtca potrebno. Župani mestnih občin so zagotovili, da bodo lahko vsi starši, ki morajo biti na svojih delovnih mestih, svoje otroke pripeljali v vrtec. Da ima vrtec odprta vrata za vse otroke, ki jim starši niso mogli organizirati varstva, pa je v nedeljo zvečer na twitterju sporočil tudi predsednik vlade Janez Janša.

Ljubljanski javni vrtci so danes v nujno varstvo sprejeli 1149 otrok, kar predstavlja devet odstotkov vseh v vrtce vključenih otrok. To dokazuje, poudarjajo na Mestni občini Ljubljana, da so starši, glede na petkov poziv mestne občine in vrtcev, ravnali izjemno odgovorno in dejansko pripeljali le tiste otroke, ki varstvo nujno potrebujejo. Obenem so pohvalili tudi vse sodelavke in sodelavce, ki so v skrbi za otroke prišli zjutraj na delovno mesto v vrtec. »S tem so ponovno dokazali, da je vzgoja in varstvo otrok več kot samo zaposlitev, da je poslanstvo, ki tudi v času epidemije omogoča spodbudno in zdravo učno okolje ter celostni razvoj otroka.«

V sporočilu mestne občine tudi piše, da bodo varstvo za otroke tistih staršev, ki morajo delati na svojih delovnih mestih, na enak način izvajali do konca tedna. Starše pa obenem pozivajo, naj v vrtec pripeljejo le zdrave otroke.