Kot so zapisali v skupnem sporočilu za javnost, v noveli zakona o šolski prehrani tudi predlagajo, da lahko lokalne skupnosti po lastni presoji, če ni možen osebni prevzem kosila, organizirajo dostavo na dom, stroške pa bo otrokom, upravičenih do subvencioniranega kosila, povrnila država. Omenjene opozicijske stranke so prepričane v nujnost tega ukrepa, zato so se zavzeli za obravnavo novele po skrajšanem postopku.

Prepričani so, da je zagotavljanje toplega obroka vsem doma šolajočim se otrokom ob zaostrenih epidemioloških, za mnogo družin pa tudi socialnih razmer, pomembna dobrina in pravica, ki ju je moč uresničiti preko dobro organizirane mreže šolskih kuhinj v osnovnih šolah po Sloveniji, ki se lahko pohvali z enim najbolj kakovostnih sistemov šolske prehrane v EU.

Zato menijo, da je prav, da se družinam, še posebej socialno ogroženim, tudi v času izobraževanja otrok na domu vsaj deloma olajša stiske vsakodnevnega zagotavljanja toplega obroka svojim otrokom. Med temi je mnogo takih, ki zaradi službenih obveznosti staršev ali drugih okoliščin večji del dneva doma preživljajo sami. Na pomembnost sprejema tovrstne rešitve so glede na izkušnje s terena opozorile humanitarne organizacije, so poudarili.

Po statističnih podatkih v Sloveniji pod pragom revščine živi kar 41.000 mladoletnih otrok, epidemija pa socialno sliko družin še dodatno poslabšuje, na drugi strani pa je v proračunu zaradi izobraževanja na daljavo v prvem valu in posledično nerazdeljevanja šolske prerane neporabljenih ostalo kar 11.788.000 evrov, namenjenih subvencionirani šolski prehrani, navajajo.

Prav tako so na vlado naslovili pobudo za takojšnjo pripravo novega protikoronskega zakona, ki naj med drugim določi, da se otrokom in mladostnikom za čas izobraževanja na daljavo za znesek zakonsko določene subvencije malice poveča otroški dodatek oz. državna štipendija za obdobje od začetka izobraževanja na daljavo v tem šolskem letu. Če to ni možno, pa predlagajo, naj se staršem izplača izredno mesečno nadomestilo v višini odobrene subvencije.