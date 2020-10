Na Kitajskem, kjer je novi koronavirus decembra lani izbruhnil, so večinoma uspeli zajeziti širjenje okužb s karantenami, omejitvami potovanj in množičnimi testiranji, vendar prihaja do posameznih regionalnih izbruhov.

Tokratne okužbe, ki so vse brez simptomov koronavirusne bolezni 19, so povezane s tekstilno tovarno v okrožju Shufu, kjer delajo omenjena 17-letnica in njeni starši, je v nedeljo sporočila zdravstvena komisija Xinjianga. Pri preiskavi vira okužb jim pomagajo strokovnjaki nacionalne zdravstvene komisije iz Pekinga, je poročala državna televizija CCTV.

Do nedelje popoldne so testirali že več kot 2,8 milijona prebivalcev, ostale naj bi v prihodnjih dveh dneh, so sporočile mestne oblasti.

Mesto Kashgar, ki leži blizu kitajske meje s Pakistanom, Afganistanom, Tadžikistanom in Kirgizistanom, je kulturno središče etnične muslimanske manjšine Ujgurov in drugih muslimanskih manjšin.

Zaradi izbruha novega koronavirusa so vse šole v Kashgarju zaprli do konca meseca, za izhod iz mesta pa morajo prebivalci predložiti negativen test na okužbo.

Prestolnica avtonomne pokrajine Xinjiang, Urumqi, je v karanteni že tedne, potem ko so sredi julija v mestu potrdili več kot 900 okužb.

Potem ko so v pristaniškem mestu Qingdao na vzhodu države v začetku meseca potrdili 13 primerov okužbe, so v tednu dni testirali skoraj 11 milijonov prebivalcev mesta.

Na Kitajskem so doslej potrdili 85.810 okužb z novim koronavirusom, vendar oblasti v uradnih podatkih ne upoštevajo asimptomatskih primerov. Umrlo je skupno 4634 bolnikov s covidom-19, navaja britanski BBC.