V prestolnici Minsk so bile danes precej prazne, odprte so bile predvsem večje trgovine in lekarne, poroča dopisnik francoske tiskovne agencije AFP.

Tihanovska je od Lukašenka zahtevala, da do nedelje izpusti politične zapornike, odstopi in skliče nove volitve, ker tega ni storil, je pozvala k splošni stavki v ponedeljek.

»Danes začenjamo stavko ljudstva,« je dejala Tihanovska na svojem kanalu na Telegramu.

Od jutra stavkajo zaposleni v državnih tovarnah in podjetjih, v prevozništvu in rudnikih, učitelji in študenti, je dodala. Ob tem je pozvala, naj se stavki pridružijo tudi zaposleni v zasebnem sektorju, predstavniki verskih ustanov in športniki.

Tihanovska sicer ni navedla, koliko ljudi se je dejansko pridružilo stavki. Tudi iz Belorusije trenutno še ni podatkov o številu stavkajočih. Vodja beloruskih sindikatov Aleksander Jarošuk je le povedal, da se zaveda, da nameravajo danes nekateri stavkati, težko pa je oceniti pravo število stavkajočih.

V Belorusiji so v nedeljo ponovno potekali protivladni protesti, ki se vrstijo že vse od spornih predsedniških volitev 9. avgusta. Na tokratnih protestih so po podatkih beloruskega notranjega ministrstva aretirali 523 oseb, v priporu je ostalo še 352 ljudi.

Oblasti so v nedeljo registrirale 19 protestov v več beloruskih mestih. Kot je dodala tiskovna predstavnica ministrstva Olga Čemodanova, je policija ukrepala v skladu z ohranjanjem reda in varnosti, poroča ruska tiskovna agencija Tass.