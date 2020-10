V madžarskem klubu iz Veszprema, kjer sicer igra Blagotinšek, so prejšnji ponedeljek izvedli obvezno testiranje pred tekmo evropske lige prvakov proti Barceloni, na katerem je bil na koronavirus pozitiven tudi slovenski krožni napadalec. Celotna madžarska ekipa je zato morala v karanteno, ponovni testi v četrtek pa so potrdili okužbe še pri treh igralcih, med njimi tudi pri Blagotinšku.

Kot so zapisali na uradni spletni strani madžarskega prvaka, se trojica igralcev počuti dobro. Lažji simptomi okužbe so sicer izginili po dveh dneh, a bodo vsi v karanteni ostali do tega petka.

Po obdobju brez treninga v klubu bi intenzivne reprezentančne priprave - do obračuna s Poljaki bo imel Vranješ s svojimi varovanci na voljo le osem treningov - za Blagotinška predstavljale preveliko tveganje.

Igralec se mora namreč v izogib poškodbam v trenažni proces začeti vključevati postopoma in vsaj v prvi fazi po prilagojenem programu, zato so se Rokometna zveza Slovenije, selektor Vranješ in Blagotinšek dogovorili, da slednji tokratne priprave izpusti.

Obenem Blagotinšek z veliko nestrpnostjo že pričakuje naslednjo reprezentančno akcijo - januarja Slovenijo čaka drugi ciklus kvalifikacij za EP 2022 in nastop na svetovnem prvenstvu v Egiptu -, saj mu igranje v dresu s slovenskim grbom venomer prinaša velikanski izziv.

Odsotnost Blagotinška bo za slovensko reprezentanco velik udarec. Šestindvajsetletni krožni napadalec velja za enega najboljših obrambnih igralcev na svetu. To je potrdil v zadnjih dveh sezonah evropske lige prvakov, ko je osvojil naslov najboljšega obrambnega igralca tekmovanja, za ta individualni naslov pa se je resno potegoval tudi na zadnjem EP, na katerem je Slovenija zasedla četrto mesto.

Namesto Blagotinška je selektor Vranješ na mesto krožnega napadalca na priprave povabil Žabića, ki ga je imel priložnost spoznati na januarskem EP. Žabić je član francoskega Limogesa, s katerim med tamkajšnjimi prvoligaši trenutno zaseda drugo mesto. Ekipa, za katero igra tudi povratnik v reprezentanco Dragan Gajić, je na šestih tekmah vpisala štiri zmage ter po en neodločen izid in poraz. Minulo nedeljo je v domači dvorani na kolena spravila Nantes, sicer člana evropske lige prvakov.

V prvem kvalifikacijskem ciklusu za nastop na EP 2022 slovensko moško reprezentanco čakata dva preizkusa. V četrtek, 5. novembra, se bo v celjski dvorani Zlatorog pomerila s Poljsko, v nedeljo, 8. novembra, pa v Eskisehiru s Turčijo. V tej skupini nastopa še Nizozemska.