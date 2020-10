Na Hrvaškem ostrejši protikoronski ukrepi

Na Hrvaškem zaradi velikega števila okuženih s koronavirusom v preteklih dneh od polnoči veljajo ostrejši ukrepi. Med drugim je uporaba zaščitnih mask obvezna tudi na prostem, ko ni možno vzdrževati najmanj 1,5 metra razdalje med ljudmi. V minulih 24 urah je bilo 828 novih primerov okužbe s koronavirusom, 15 ljudi je umrlo. Število na novo okuženih v zadnjih 24 urah je občutno nižje kot v preteklih dneh, a hkrati višje kot prejšnji ponedeljek, ko so potrdili 393 okužb. V zadnjih 24 urah so opravili 3973 testov, kar je za več kot polovico manj kot običajno ob delovnikih. Na Hrvaškem so sicer v nedeljo zabeležili rekordno število na novo okuženih v zadnjih 24 urah, in sicer 2421, od kar so 25. februarja zabeležili prvi primer okužbe z novim koronavirusom.