Gasilci so se najbolj bali, da so ogrožena tudi človeška življenja. A se je k sreči izkazalo, da stanovalcev ni bilo doma. Ogenj je uničil hišo in ostrešje gospodarskega poslopja. S PU Maribor so sporočili, da po nestrokovni oceni gmotna škoda znaša približno pol milijona evrov. Posredovalo je šest gasilskih enot, poleg domačinov iz Žamencev tudi kolegi iz PGD Dornava, Polenšak, Mezgovci, Ptuj in Gabrnik.

Gašenje je potekalo več ur. Kaj je botrovalo rdečemu petelinu, bodo z ogledom požarišča poskušali dognati policisti in kriminalisti.